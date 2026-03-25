Um sapateiro teve o carro furtado na manhã desta terça-feira, 24, no Centro de Franca, após estacionar o veículo enquanto acompanhava a filha, que tem necessidades especiais, para a realização de exames.

O caso aconteceu na rua Comandante Salgado Filho. Segundo a família, o carro foi estacionado por volta das 8h30 e, quando o proprietário retornou, por volta das 10h30, o veículo já não estava mais no local.

O carro furtado é um Chevrolet Monza, modelo conhecido como “Tubarão”, de cor preta. O veículo possui uma característica marcante: uma avaria no capô, com uma espécie de queimadura na pintura.