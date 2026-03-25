Um sapateiro teve o carro furtado na manhã desta terça-feira, 24, no Centro de Franca, após estacionar o veículo enquanto acompanhava a filha, que tem necessidades especiais, para a realização de exames.
O caso aconteceu na rua Comandante Salgado Filho. Segundo a família, o carro foi estacionado por volta das 8h30 e, quando o proprietário retornou, por volta das 10h30, o veículo já não estava mais no local.
O carro furtado é um Chevrolet Monza, modelo conhecido como “Tubarão”, de cor preta. O veículo possui uma característica marcante: uma avaria no capô, com uma espécie de queimadura na pintura.
Segundo familiares, apesar de não ser novo, o carro é fundamental para o dia a dia da família.
“Esse carro não é novo, mas é todo certinho, com documentos em dia. É o que leva minha família, é o que meu pai tem. É o único meio de locomoção deles”, disse a outra filha do sapateiro.
A situação é ainda mais delicada porque o veículo é utilizado para transportar a filha, que precisa de cuidados especiais, e também a mulher do sapateiro, que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico e ficou com sequelas.
Além disso, o próprio sapateiro enfrenta dificuldades de locomoção após sofrer uma ruptura de ligamento.
Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento o veículo não foi localizado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.