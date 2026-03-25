Uma motocicleta foi furtada na noite da última segunda-feira, 23, em Franca. O caso foi registrado pela Polícia Civil como furto de veículo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um jovem de 20 anos, informou que estacionou a moto por volta das 19h15 em frente à unidade 2 do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), na avenida Sete de Setembro, esquina com a avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso. Ao retornar, por volta das 20h40, após o término das aulas, o veículo já não estava mais no local.

Imagens de uma câmera de segurança próxima ao local flagraram a ação criminosa. Nas gravações, dois suspeitos aparecem se aproximando em uma motocicleta vermelha. Um deles desceu, furtou o veículo em poucos segundos e, em seguida, ambos fugiram do local.