Uma motocicleta foi furtada na noite da última segunda-feira, 23, em Franca. O caso foi registrado pela Polícia Civil como furto de veículo.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um jovem de 20 anos, informou que estacionou a moto por volta das 19h15 em frente à unidade 2 do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), na avenida Sete de Setembro, esquina com a avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso. Ao retornar, por volta das 20h40, após o término das aulas, o veículo já não estava mais no local.
Imagens de uma câmera de segurança próxima ao local flagraram a ação criminosa. Nas gravações, dois suspeitos aparecem se aproximando em uma motocicleta vermelha. Um deles desceu, furtou o veículo em poucos segundos e, em seguida, ambos fugiram do local.
A motocicleta furtada é uma Honda CB300F Twister ABS, de cor azul, ano de fabricação 2024 e modelo 2025. O veículo não possuía seguro.
O crime foi registrado como furto consumado, conforme o artigo 155 do Código Penal, e até o momento não há identificação dos suspeitos. O caso será investigado pela Polícia Civil.
A vítima foi orientada quanto aos procedimentos legais, e o caso segue para apreciação da autoridade policial.
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