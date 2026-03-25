Franca foi novamente reconhecida em nível nacional ao conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro de Alfabetização. A premiação ocorreu na última segunda-feira, 23, em Brasília (DF), durante cerimônia promovida pelo Ministério da Educação, que reuniu representantes de redes de ensino de todo o país.
Representando o município, participaram do evento a chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Camila Garcia Gonçalves, e a responsável pelo acompanhamento do programa local, Karina Duarte Matos.
O Selo Ouro é concedido a redes de ensino que apresentam resultados consistentes na garantia da alfabetização na idade certa — um dos principais desafios da educação básica no Brasil. A certificação integra o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, que, em sua segunda edição, reconheceu mais de 4,7 mil redes estaduais e municipais com base em indicadores de desempenho na alfabetização infantil.
A manutenção do selo no nível mais alto é considerada um indicativo de consistência na execução das ações, capacidade de gestão e continuidade estratégica. “Esse reconhecimento nacional fortalece ainda mais o compromisso do município com a educação, demonstrando que o trabalho contínuo e planejado gera resultados concretos”, destacou Camila.
Fatores do sucesso
Com cerca de 28 mil alunos matriculados na rede municipal e creches parceiras, Franca tem investido em diversas frentes para garantir que as crianças aprendam a ler e escrever na idade correta.
Com 64,54% de desempenho no ICA (Indicador de Criança Alfabetizada), o município supera as médias nacionais (59,20%) e estaduais (58,13%).
Entre as ações que levaram ao selo ouro, destacam-se:
- Uso de tecnologia: implementação de plataformas gamificadas e jogos para o ensino de Língua Portuguesa e Matemática.
- Material didático: distribuição de materiais específicos de apoio à alfabetização.
- Colaboração: parcerias e avaliações em regime de colaboração com os governos estadual e federal.
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