Franca foi novamente reconhecida em nível nacional ao conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro de Alfabetização. A premiação ocorreu na última segunda-feira, 23, em Brasília (DF), durante cerimônia promovida pelo Ministério da Educação, que reuniu representantes de redes de ensino de todo o país.

Representando o município, participaram do evento a chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Camila Garcia Gonçalves, e a responsável pelo acompanhamento do programa local, Karina Duarte Matos.

O Selo Ouro é concedido a redes de ensino que apresentam resultados consistentes na garantia da alfabetização na idade certa — um dos principais desafios da educação básica no Brasil. A certificação integra o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, que, em sua segunda edição, reconheceu mais de 4,7 mil redes estaduais e municipais com base em indicadores de desempenho na alfabetização infantil.