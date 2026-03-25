26 de março de 2026
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PERTO DO TEATRO

Obra de esgoto interdita trecho da avenida Sete de Setembro

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Trecho da avenida Sete de Setembro, em Franca, que está interditado
Trecho da avenida Sete de Setembro, em Franca, que está interditado

Um trecho da avenida Sete de Setembro foi interditado nessa terça-feira, 24, em Franca, para a continuidade das obras de remanejamento da rede de esgoto. A interdição está próxima ao Teatro Municipal e a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim da semana.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura de Franca, a interdição ocorre entre a rua Paulo César Pacheco e a avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, no Residencial Baldassari, e vale para os três períodos do dia.

Segundo a Secretaria de Segurança de Franca, os motoristas que seguem pela avenida Sete de Setembro deverão acessar à esquerda no sentido da rua Paulo César Pacheco. Em seguida, o trajeto deve continuar pela rua José Rodrigues Alves até retornar à avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.

A orientação é para que motoristas e pedestres utilizem rotas alternativas durante o período de interdição, a fim de evitar transtornos e garantir a segurança no local.

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