Um trecho da avenida Sete de Setembro foi interditado nessa terça-feira, 24, em Franca, para a continuidade das obras de remanejamento da rede de esgoto. A interdição está próxima ao Teatro Municipal e a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim da semana.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura de Franca, a interdição ocorre entre a rua Paulo César Pacheco e a avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, no Residencial Baldassari, e vale para os três períodos do dia.

Segundo a Secretaria de Segurança de Franca, os motoristas que seguem pela avenida Sete de Setembro deverão acessar à esquerda no sentido da rua Paulo César Pacheco. Em seguida, o trajeto deve continuar pela rua José Rodrigues Alves até retornar à avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.