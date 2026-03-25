A 35ª edição do Festival “Águas de Março” começa nesta quarta-feira, 25, no Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”, em Franca. O evento é totalmente de graça e segue até domingo, 29, reunindo artistas de diferentes segmentos culturais.

O festival é organizado pela Secretaria de Esporte e Cultura de Franca, e terá abertura oficial às 19h e programação diversificada ao longo dos cinco dias.

Na estreia, o público poderá acompanhar apresentações musicais com Peluk e Banda, Ladive, Cia Maracacá, Marcelo e Júlia Bueno, Eduardo Cintra e Lado E.