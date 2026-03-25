A 35ª edição do Festival “Águas de Março” começa nesta quarta-feira, 25, no Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”, em Franca. O evento é totalmente de graça e segue até domingo, 29, reunindo artistas de diferentes segmentos culturais.
O festival é organizado pela Secretaria de Esporte e Cultura de Franca, e terá abertura oficial às 19h e programação diversificada ao longo dos cinco dias.
Na estreia, o público poderá acompanhar apresentações musicais com Peluk e Banda, Ladive, Cia Maracacá, Marcelo e Júlia Bueno, Eduardo Cintra e Lado E.
Na quinta-feira, 26, o destaque será a dança, com apresentações de grupos e artistas como WF Studio de Dança, Davi Silva, Jaque Leonel, Brincando com Balé, Sônia Monteiro e Estúdio de Dança Daniela Tosi.
Já na sexta-feira, 27, o espaço será dedicado à literatura, com performances de Fernanda Sanaioti, Manoela de Souza, Leontter Reche, Ramon Mocambo, Mateus Hilário e Preto Cria.
No sábado, 28, o festival traz atrações de culturas populares e hip-hop, incluindo Falange-C Hip-hop, Opanijé, Compromisso RP, Vilson S.D, Ritmo Street Crew e Preto Cria.
O encerramento, no domingo, contará com apresentações de teatro e circo, com Melissa Marguilet e Mateus Hilário. Ao final, serão anunciados os vencedores de cada categoria.
Como será o julgamento?
As apresentações serão avaliadas por uma comissão, que atribuirá notas de 1 a 5 com base em critérios específicos de cada modalidade, como técnica, originalidade, interpretação e presença de palco.
Uma das novidades desta edição é o “voto de confiança”. O público poderá votar em seus artistas favoritos por meio de cupons distribuídos durante as apresentações. Esses votos vão somar pontos extras na classificação final.
Premiação
Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados em dinheiro:
- 1º lugar (Destaque): R$ 2 mil
- 2º lugar (Mérito): R$ 1,5 mil
- 3º lugar (Revelação): R$ 1 mil
Além disso, todos os participantes receberão certificado, e artistas classificados entre o 1º e o 6º lugar terão acesso a formação em empreendedorismo criativo, além de cursos on-line nas áreas de idiomas, música e cultura.
Como contrapartida social, os vencedores deverão participar de eventos culturais do município, como a Feira Literária de Franca.
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