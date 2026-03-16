Pesquisa da Society for Human Resource Management mostra que perder um colaborador pode custar caro: até 200% de seu salário anual para a empresa. Já estudos da MIT SMR Brasil em parceria com o Unico Skill revelam que 70% dos profissionais afirmam que os benefícios oferecidos influenciam diretamente na decisão de permanecer em um emprego. Ainda assim, muitas organizações deixam de investir em uma das ferramentas mais eficazes para evitar esse prejuízo: benefícios corporativos.

Em um mercado cada vez mais competitivo, empresas que estruturam políticas de benefícios saem na frente na captação e retenção de talentos e, a fim de apoiar empresários de Franca e região neste desafio, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) tem ampliado seu portfólio de soluções voltadas à gestão de pessoas e à valorização dos colaboradores.

Além do Saúde ACIF, que oferece planos médicos com condições especiais, a entidade acaba de lançar o Cartão Multibenefícios, serviço que pode ser contratado pelos associados sem custos adicionais para oferecer vantagens como vale-alimentação, refeição, mobilidade, combustível, premiações, saúde, educação e cultura.

“Funciona de forma simples: o associado adere ao Cartão Multibenefícios e habilita as funcionalidades que desejar. Depois, abastece o cartão com o valor definido e os colaboradores passam a utilizá-lo normalmente, sem nenhuma taxa extra. O empresário investe, apenas, no abastecimento do cartão com o valor definido por ele”, explica o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge.

Denominado Eba!, o cartão possui bandeira Elo e pode ser utilizado na função crédito em mais de 4 milhões de estabelecimentos em todo o país.

“A adesão ao Cartão Multibenefícios ACIF é uma decisão estratégica. Ele fortalece a política de atração e retenção de talentos, valoriza os colaboradores e ainda contribui para a organização financeira das empresas”, afirma o presidente.

Experiência do usuário

Os próprios colaboradores da ACIF já passaram a utilizar o benefício e relatam as facilidades do dia a dia.

“O cartão me dá acesso a uma ampla rede de estabelecimentos, como restaurantes, padarias, supermercados e açougues. Como ele tem bandeira Elo, basta verificar se o local aceita, sem precisar informar que se trata de um vale”, conta o designer gráfico Kaio Borges.

Segundo ele, outro diferencial é a flexibilidade. “Também posso usar o cartão em qualquer lugar do país, o que facilita quando estou viajando ou passeando pela região.”

Coordenadora do setor comercial da ACIF, Jéssica Ravagnani também destaca sua experiência enquanto usuária do Eba!.

“Além das modalidades refeição e alimentação, utilizo as opções de combustível e premiação. O benefício de combustível ajuda na mobilidade para visitas a clientes, enquanto o de premiação me permite utilizar o valor da forma que eu preferir.”

Vantagens para as empresas

Sem custos extras

O Cartão Multibenefícios pode ser contratado pelos associados da ACIF sem taxas de adesão ou manutenção.

Integrado ao PAT

O benefício está inserido no Programa de Alimentação do Trabalhador, garantindo direitos aos colaboradores e possibilitando isenção de encargos sociais, como INSS e FGTS, além de benefícios fiscais para as empresas.

Aceitação nacional

Com bandeira Elo, o cartão Eba! é aceito em mais de 4 milhões de estabelecimentos, além de aplicativos de delivery e mobilidade.

Diversidade de benefícios

Permite oferecer diferentes categorias em um único cartão, como alimentação, refeição, mobilidade, cultura e educação.

Gestão prática

O aplicativo do cartão permite consultar extratos, acompanhar gastos, cambiar saldo das modalidades Refeição e Alimentação e verificar saldos de forma simples e rápida.

Entre em contato com o Cartão Multibenefícios ACIF e saiba mais (16) 99397-9512.