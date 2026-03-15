Neste 15 de março, a Gráfica Freitas e Corrêa comemora 45 anos de sua fundação. Esta empresa familiar, muito bem dirigida pelos irmãos Márcia, Rosana e Carlos Corrêa, é um destaque no setor nacional, com inúmeros trabalhos realizados para grandes marcas, inclusive em marcas internacionais. Com um trabalho impecável e mais de quatro décadas de experiência, continuam inovando e se mantendo conectadas às tendências mundiais.

Destaque

Devo destacar que estão preparando seus filhos de maneira exemplar para darem continuidade a esta empresa potente e criativa. Aproveito também para agradecer pelos quase 30 anos de parceria com a Patrícia, que segue comigo arrasando na Noite EP. É inesquecível o material criado por eles para os 50 anos da festa mais tradicional e elegante da região. Quem não se lembra daquele convite/ofício em um envelope chiquíssimo, no dourado?