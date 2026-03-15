Neste 15 de março, a Gráfica Freitas e Corrêa comemora 45 anos de sua fundação. Esta empresa familiar, muito bem dirigida pelos irmãos Márcia, Rosana e Carlos Corrêa, é um destaque no setor nacional, com inúmeros trabalhos realizados para grandes marcas, inclusive em marcas internacionais. Com um trabalho impecável e mais de quatro décadas de experiência, continuam inovando e se mantendo conectadas às tendências mundiais.
Destaque
Devo destacar que estão preparando seus filhos de maneira exemplar para darem continuidade a esta empresa potente e criativa. Aproveito também para agradecer pelos quase 30 anos de parceria com a Patrícia, que segue comigo arrasando na Noite EP. É inesquecível o material criado por eles para os 50 anos da festa mais tradicional e elegante da região. Quem não se lembra daquele convite/ofício em um envelope chiquíssimo, no dourado?
Muito obrigada por nunca soltarem minha mão. Meu abraço cheio de carinho, admiração e gratidão. Parabéns e que venham ainda mais sucessos!
Empreendedor
Ele é um empreendedor nato. Guilherme Faleiros Carvalho é nome forte no varejo e no setor de laticínios. Sempre incansável e com uma visão de mercado voltada para as principais tendências mundiais, fundou, ao lado de sua esposa Cleufa Alves, a badalada Lusten Bamboo Design. A empresa vem se solidificando no setor e é referência em revestimentos de bambu para pisos, decks e brises. Está presente nas principais construções de Franca e região. Guilherme comemorou nova idade no dia 12 de março e recebe aqui o meu abraço, ao lado de Cleufa.
Lançamento
O lançamento do Programa de Atração de Novos Investimentos e Geração de Empregos aconteceu na sede da Acif e representa uma importante parceria entre a instituição e a Prefeitura de Franca. Este programa é de extrema relevância para todos nós, francanos, especialmente para os empreendedores, pois visa gerar novos negócios, incentivar os empresários e impulsionar a criação de empregos. Aproveito para parabenizar o presidente da Acif, Fernando Jorge, e o prefeito Alexandre Ferreira por este projeto, além do entusiasmo e da vontade de fazer nossa Franca crescer.
Presença
Na manhã do dia 5 de março, o evento em questão foi concorrido e muito prestigiado, contando com importantes lideranças dos mais diversos setores econômicos de nossa cidade. Reencontrei grandes empresários, amigos queridos e aproveitei para fazer alguns cliques especiais para a coluna. Na foto de hoje, aparecem Roberto Jorge Saad, secretário de Esporte e Cultura de Franca, e Luís Aurélio Prior, renomado dirigente esportivo, reconhecido e reverenciado como um dos principais gestores do nosso basquete e atual presidente do Sesi Franca Basquete, além de desempenhar um papel importante em diversos setores de Franca.
Bem-vindo!
Diego Fradique, novo coordenador de marketing da Acif, chega para somar ao time com sua experiência de mais de 15 anos no Grupo Magalu. Com inúmeros trabalhos de sucesso em todo o Brasil, Diego decidiu voltar para Franca após anos vivendo e se destacando na capital paulista. Com ideias estratégicas, muita experiência e criatividade, tenho certeza de que realizará um trabalho incrível. Seja bem-vindo, Diego!
Fulvio
Ele é uma referência no Jiu-jítsu, faixa preta 5º grau, e possui em seu currículo títulos de campeão brasileiro e mundial no esporte. É professor de educação física e atualmente é Head Coach da Carlson Gracie Franca. Com mais de 400 alunos, defende com afinco a filosofia de disciplina e respeito que o esporte ensina. Falo do meu amigo Fulvio Mamede, que é respeitado mundialmente no universo esportivo e, ao lado do mestre Carlson Gracie Júnior, uma referência global, vem fazendo história. Fulvio completou nova idade no dia 13 de março e recebe aqui meu abraço de carinho e admiração. Na foto, estão Fulvio, sua esposa, a maquiadora, empresária, proprietária do badalado Espaço Ferraro, Tati Ferraro, e a pessoa que vos escreve, durante os 50 anos da Noite EP.
Cidadã Francana
Recebi com alegria o convite para a solenidade de entrega do Título de Cidadã Francana à super empresária, uma figura importante na política e sempre engajada em causas sociais nobres de nossa cidade, Flávia Lancha. A cerimônia acontecerá no dia 24 de março, às 18h30, na Câmara Municipal de Franca. Muito obrigada pelo convite, Flávia!
Jubileu de Brilhante
Um marco para nossa cidade: os 75 anos da fundação do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-Facef. Ao longo dos anos, a instituição se consolidou como uma referência entre os melhores centros universitários públicos do Brasil. O Jubileu de Brilhante será comemorado no dia 20 de março, em uma cerimônia de celebração às 19h, no Auditório Profª Drª Edna Maria Camparol. Agradeço pelo convite do estimado e competente reitor do Uni-Facef, Prof. Dr. José Alfredo de Pádua Guerra. Na foto, José Alfredo aparece com sua esposa, a neuropsicopedagoga Sandra Guerra.
Mulheres que Inspiram
A psicopedagoga Tatiane Dib realiza trabalhos significativos em nossa sociedade. Um deles é o Café das Empreendedoras, que estimula mulheres a empreender. Trata-se de um grupo de troca, pertencimento e ação. Para comemorar o Mês das Mulheres, Tatiane promoveu a 2ª edição do "Mulheres que Inspiram", no dia 12 de março, no restaurante Sabor Francano co o intuito de homenagear as mulheres do grupo. Na foto, a promotora do evento aparece com Inês Almeida, empresária e proprietária do Sabor Francano. Sempre gentil, Inês esteve presente para receber seu prêmio e cuidar pessoalmente de cada detalhe. Uma noite prestigiada e muito especial.
Destaque
Destaque para a empresária Priscila Fermino, proprietária da renomada 2W Móveis Planejados, acompanhada de seu marido, Werickson Borges. Priscila foi uma das homenageadas da noite "Mulheres que Inspiram". Além do sucesso de sua empresa, ela participa de diversos projetos sociais e é reconhecida por onde passa. Inteligente, super profissional, elegante e divertida, é sempre uma alegria encontrá-la. Abraços ao casal!
Superação
A empresária Michelle Moscardini proprietária do famoso Café Fazenda Limoeiro, café especial da Alta Mogiana foi uma das homenageadas da noite. Tanto pelo seu trabalho de sucesso no agronegócio, quanto por sua lição de vida e inspiração de superação e fé. Michelle passou por quatro cânceres, jamais desistiu de viver e de trabalhar. Hoje goza de saúde plena e colhe o sucesso do seu café. Ela fez questão de ir acompanhada no evento por sua mãe, Marta Moscardini. A empresária foi reverenciada por todos os presente e ficou emocionada com uma homenagem especial. Ela merece todas as homenagens.
Agradeço
Agradecer é essencial, e faço isso com muito amor. Primeiro, à organizadora do evento, Tatiane Dib, que me convidou para ser a “madrinha” da 2ª edição do "Mulheres que Inspiram". Agradeço também a todas as mulheres incríveis que conheci e que me acolheram com tanto carinho. Um agradecimento especial à empresária Inês Almeida, que nos recebeu com tanto afeto em seu belo restaurante, e à cafeicultora Michelle Moscardini, que me presenteou com cafés especiais da Fazenda Limoeiro. Por fim, meu parceiro e companheiro de todas as horas, Mateus Perini, que me acompanhou e fez cliques especiais da noite. Gratidão!
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