Hoje é o dia especial para abraçar um querido amigo de muitos anos, e conhecido cafeicultor na região do Caetitu, Paulo Célio Moscardini. Conhecemos e fizemos amizade com essa família há várias décadas, desde quando moraram ali no antigo Sobradinho. Casado com a Santa Finoto Moscardini, é pai do Cléber e do Clayton, e avô da Isabela e do Marcelinho. Parabéns ao Paulo, e o abraço nosso a toda família Moscardini.

Família do já saudoso Aparecido

A cidade prestou justíssimas homenagens ao querido comerciante de mais de meio século em Franca, Aparecido Maldonado Ponce, que faleceu no final da semana passada, emocionando a todos. Morando no mesmo bairro, no começo da Cidade Nova, fomos amigos de muitos anos. As passagens que lembramos do Aparecido dariam para escrever um livro. Essa foto é de suas Bodas de Ouro com a esposa Norma, ao lado dos filhos, noras e netos, na igreja de Nossa Senhora das Graças, junto com o Frei Chico, amigo da família.