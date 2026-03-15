Mensagem de Abertura
“A cultura é uma coisa apavorante para os ditadores. Um povo que lê nunca será um povo escravo” (António Lobo Antunes)
Aniversários
Neste 15 de março mudam de idade, meu amigo de longa data, Paulo Célio Moscardini, Nair Lopes e Ângelo Pedigone... Amanhã, 16, o médico Miguel Ângelo Sabbia Neto, Marco Felipe, Sílvia Ávila Raimundo, o garoto Marcelo Raiz Moscardini e o amigo Fernando Soares Ferreira... Na terça, 17, Laura Posteraro, Renê Moreno, médico Roberto Rached Sobrinho, Rejane Rached Jorge, Ibirá de Carvalho Júnior e Mauro Horácio... Na quarta, 18, Elizabeth Dionizio, Sérgio Baia, José Azziz Cheoud, José Cândido Chimionato e Maria Aparecida Laurindo... Na quinta, 19, Lúcia Maníglia Brigagão, Kênia Posteraro Medeiros, Maria José Rao Bartocci, Giane Peixoto e Bruno de Oliveira... Na sexta-feira, 20, meu afilhado, o dentista Luciano Barini de Oliveira, Marcelo Nalini, Osmar Perez da Silva, Rodrigo Davanço, Amilton Borges e Frei Miro... E no próximo sábado, 21, minha neta Maria Gabriela Rodrigues Lima, Monsenhor José Geraldo Segantin, Cláudia Elisa Moura, Luzia Aparecida Marques, Lila Crespo Pereira, Wanderley Cintra Ferreira e Padre Aparecido. Abraço a todos.
Doutores Rached Jorge
Vamos antecipando nosso abraço ao amigo muito querido, médico Roberto Rached Sobrinho, que na terça-feira já passa para uma nova idade. Ao seu lado na foto, seus filhos, igualmente médicos cardiologistas, Ricardo e Eduardo Barcelos Rached. Parabéns, e o abraço também à Márcia Barcelos Rached, esposa do Robertinho e mãe dos jovens médicos.
Família importante e bonita
Na mesma terça-feira, 17, festeja também aniversário, Rejane Rached Jorge, irmã do Robertinho, e viúva do meu saudoso amigo Paulo Sérgio Jorge, e mãe do juiz de Direito Paulo Jorge Filho, do empresário e presidente da Acif, Fernando, Jorge e do advogado Roberto Jorge. Então, além dos parabéns, meu abraço a todos.
Dicas Práticas
A vitamina D é em sua maior parte sintetizada a partir da exposição da pele aos raios solares. A deficiência dessa vitamina pode levar o organismo a desenvolver câncer, osteopenia, diabetes, hipertensão e osteoporose. Lembrando que os horários mais adequados para tomar sol são até as 10 horas da manhã e após às 17 horas, e o filtro solar é muito importante. A luz solar também traz sensação de alegria.
Amigo Paulo Moscardini
Hoje é o dia especial para abraçar um querido amigo de muitos anos, e conhecido cafeicultor na região do Caetitu, Paulo Célio Moscardini. Conhecemos e fizemos amizade com essa família há várias décadas, desde quando moraram ali no antigo Sobradinho. Casado com a Santa Finoto Moscardini, é pai do Cléber e do Clayton, e avô da Isabela e do Marcelinho. Parabéns ao Paulo, e o abraço nosso a toda família Moscardini.
Família do já saudoso Aparecido
A cidade prestou justíssimas homenagens ao querido comerciante de mais de meio século em Franca, Aparecido Maldonado Ponce, que faleceu no final da semana passada, emocionando a todos. Morando no mesmo bairro, no começo da Cidade Nova, fomos amigos de muitos anos. As passagens que lembramos do Aparecido dariam para escrever um livro. Essa foto é de suas Bodas de Ouro com a esposa Norma, ao lado dos filhos, noras e netos, na igreja de Nossa Senhora das Graças, junto com o Frei Chico, amigo da família.
Parabéns, doutor!
Vamos antecipando o abraço ao médico cirurgião plástico Miguel Sabbia Neto, que entra em novo ciclo de vida amanhã. Ele faz parte do Grupo Sabbia e Scullp Day hospital. Casado com a empresária Raquel Sabbia, comanda a clínica juntamente com os filhos médicos, Dra. Lívia e Dr. Thales. Nesta foto, Dr. Miguel com a esposa, filhos, genro, nora e netos. Abraço a todos.
Cantando saudades de Franca
José Alípio dos Santos, francano de 71 anos, mudou-se de Franca há 46 anos, mas preservando apartamento em nossa cidade, está agora mostrando 4 canções que estão disponíveis nas principais plataformas digitais, falando de sua saudade daqui. Tem as canções “A Praça de Franca”, “Que Saudade da Estação”, “Café com pão”, e “Terra Natal”. Zé Alípio está nas plataformas Spotify, Apple Musica, Deezer e YouTube. Vale a pena conferir.
Nosso super zagueiro
Aquele vigoroso zagueiro da época em que a Francana subia para a principal divisão do futebol paulista, jamais será esquecido pelo torcedor, especialmente quem viu ele jogar. Falo do Zé Mauro, que depois de encerrar a carreira profissional mudou-se para os Estados Unidos com esposa e filhos, que se formaram lá, mas ele não se esquece de Franca e dos amigos, e sempre que pode vem até aqui. E nos encontramos, o que é muito bom. Parabéns, amigo Zé Mauro.
Co-Piada
O Tião pegou um dia uma cabrita lá na roça, apertou as coxas dela, deu uma espremida nas tetas da cabrita, passou a mão de cima embaixo, e o menino Zezinho, seu filho, olhando, perguntou:
- Pai, por que o senhor aparpa a cabrita desse jeito?
- Uai, meu fio, tô pensando compra ela e tô testando pra ver se a danada presta, se tem a carne rija.
Foi quando o menino falou:
- Ô pai, então eu acho que o seu Quincas tá querendo comprar a mamãe...
Arquivo do Tempo
Esta foto que reúne antigos dirigentes do Clube dos Bagres, numa época em que ainda movimentava quase todas as atividades. Acompanhe, da esquerda para a direita: Paulo Archetti, Maurício Sandoval (era o prefeito), Victor de Andrade (era presidente do clube), Ivan Vieira, João Madureira, Paulo Gobbo, João Perente e Ayrton Sandoval. Todos já falecidos, com exceção do Ayrton Sandoval.
Mensagem Final
“Por trás de cada pessoa forte, existe uma história de tempestades que lhes deu duas escolhas: afundar ou nadar” (Billy Graham)
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