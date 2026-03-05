A Prefeitura de Franca convocou cerca de 1,8 mil candidatos inscritos nos Concursos Públicos 01, 02 e 03/2026 para a realização das provas objetivas neste domingo, 8. O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Município.
Todo o processo seletivo é conduzido pelo Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) e pela comissão organizadora. As provas serão aplicadas nos períodos da manhã e da tarde nas unidades I e II da Faculdade de Direito, localizadas na avenida Major Nicácio, no bairro São José.
Os candidatos devem chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência, levando caneta esferográfica azul ou preta e documento original com foto. São aceitos RG, Carteira de Identidade Nacional, carteira de conselho profissional, certificado de reservista, carteira de trabalho, CNH, passaporte ou CIPTEA. Também é recomendado levar o cartão de convocação individual e o boleto pago da inscrição.
As provas objetivas dos concursos 01 e 02 terão duração de três horas, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas. No caso do concurso 03/26, o exame terá três horas e meia de duração, pois inclui prova dissertativa para o cargo de orientador educacional.
O concurso 01/26 oferece vagas para diversas especialidades médicas, como gastroenterologia, nefrologia, oftalmologia, pediatria, psiquiatria, oncologia e cardiologia infantil. As provas ocorrerão à tarde, com abertura dos portões às 13h30 e fechamento às 14 horas.
Já o concurso 02/26 prevê contratação de profissionais substitutos em áreas como defesa civil, saúde, educação e nutrição, além de médicos em diversas especialidades. As provas serão aplicadas às 8 horas e também no período da tarde.
O concurso 03/26 contempla vagas para agente de defesa civil, auxiliar em saúde bucal, orientador educacional, servente merendeira e técnico em saúde bucal. As avaliações serão realizadas pela manhã e à tarde.
Os candidatos podem consultar horários e salas de prova pelo site do Ibam.
