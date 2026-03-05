A Prefeitura de Franca convocou cerca de 1,8 mil candidatos inscritos nos Concursos Públicos 01, 02 e 03/2026 para a realização das provas objetivas neste domingo, 8. O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Município.

Todo o processo seletivo é conduzido pelo Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) e pela comissão organizadora. As provas serão aplicadas nos períodos da manhã e da tarde nas unidades I e II da Faculdade de Direito, localizadas na avenida Major Nicácio, no bairro São José.

Os candidatos devem chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência, levando caneta esferográfica azul ou preta e documento original com foto. São aceitos RG, Carteira de Identidade Nacional, carteira de conselho profissional, certificado de reservista, carteira de trabalho, CNH, passaporte ou CIPTEA. Também é recomendado levar o cartão de convocação individual e o boleto pago da inscrição.