GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Veja o obituário desta quinta, 5, em Franca:

Nome: Margarida Rosa Ferreira 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Velório Municipal de Pedregulho 
Horário previsto do sepultamento: 12h

Nome: Maria Helena Alonso Lopes
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h

