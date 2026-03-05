Veja o obituário desta quinta, 5, em Franca:
Nome: Margarida Rosa Ferreira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Velório Municipal de Pedregulho
Horário previsto do sepultamento: 12h
Nome: Maria Helena Alonso Lopes
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
