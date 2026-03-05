Veja o obituário desta quinta, 5, em Franca:

Nome: Margarida Rosa Ferreira

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Velório Municipal de Pedregulho

Horário previsto do sepultamento: 12h

Nome: Maria Helena Alonso Lopes

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 13h