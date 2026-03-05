Um traficante de 23 anos, morador do condomínio Copacabana, foi preso pela Força Tática da Polícia Militar na noite de quarta-feira, 4, em uma praça localizada no bairro Vila Santa Luzia, também na zona Oeste de Franca.

A equipe realizava patrulhamento tático nas imediações da praça quando decidiu abordar o suspeito que estava no local. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram três porções de crack já fracionadas em uma das mãos do homem, prontas para a venda.

Os militares também localizaram duas porções maiores da mesma droga, uma porção de pasta base de cocaína, além de R$ 104 em dinheiro, uma balança de precisão e um celular.