EM FLAGRANTE

Traficante de 23 anos é preso em praça da Vila Santa Luzia

Por Pedro Dartibale | da Redação
Sampi/Franca
Pedro Dartibale/GCN
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca
Um traficante de 23 anos, morador do condomínio Copacabana, foi preso pela Força Tática da Polícia Militar na noite de quarta-feira, 4, em uma praça localizada no bairro Vila Santa Luzia, também na zona Oeste de Franca.

A equipe realizava patrulhamento tático nas imediações da praça quando decidiu abordar o suspeito que estava no local. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram três porções de crack já fracionadas em uma das mãos do homem, prontas para a venda.

Os militares também localizaram duas porções maiores da mesma droga, uma porção de pasta base de cocaína, além de R$ 104 em dinheiro, uma balança de precisão e um celular.

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi determinada a prisão do homem por tráfico de drogas.

