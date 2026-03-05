Uma mulher de 33 anos foi presa por tráfico de drogas na noite de quarta-feira, 4, no bairro Jardim Aeroporto, na zona Sul de Franca, após uma ação da Força Tática da Polícia Militar que resultou na apreensão de quase um quilo de pasta base de cocaína e outras porções da droga.
Segundo a PM, a equipe recebeu informações de que a mulher estaria armazenando entorpecentes em sua residência. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o endereço indicado para averiguação.
No local, a proprietária foi informada sobre a denúncia e autorizou a entrada da equipe para realizar buscas no imóvel. Durante a vistoria inicial, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao verificar um alçapão localizado na parte superior da casa, os policiais localizaram uma sacola contendo a droga.
Ao todo, foram apreendidos quase um quilo de pasta base de cocaína, além de 265 gramas da droga já preparada e misturada para comercialização. O material apreendido pode ultrapassar o valor de R$ 100 mil no tráfico.
Ainda conforme a Polícia Militar, a mulher não possui antecedentes criminais. Mesmo assim, ela foi presa em flagrante. A suspeita foi levada para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. Ela permaneceu à disposição da Justiça.
