Uma mulher de 33 anos foi presa por tráfico de drogas na noite de quarta-feira, 4, no bairro Jardim Aeroporto, na zona Sul de Franca, após uma ação da Força Tática da Polícia Militar que resultou na apreensão de quase um quilo de pasta base de cocaína e outras porções da droga.

Segundo a PM, a equipe recebeu informações de que a mulher estaria armazenando entorpecentes em sua residência. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o endereço indicado para averiguação.

No local, a proprietária foi informada sobre a denúncia e autorizou a entrada da equipe para realizar buscas no imóvel. Durante a vistoria inicial, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao verificar um alçapão localizado na parte superior da casa, os policiais localizaram uma sacola contendo a droga.