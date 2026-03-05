Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na noite de quarta-feira, 4, em Patrocínio Paulista, após diligências realizadas por equipes do município.
De acordo com a PM, os policiais já tinham conhecimento de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, relacionado a diversos crimes registrados na cidade. Com base nas informações, a equipe policial se deslocou até um local onde o homem costumava permanecer e conseguiu localizá-lo. Durante a abordagem, ele foi detido sem apresentar resistência.
O suspeito é apontado como autor de vários furtos e também figura como suspeito em outras ocorrências envolvendo drogas no município.
Após a captura, o homem foi conduzido para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi apresentada. O delegado responsável tomou ciência do caso e determinou as providências legais.
Ainda conforme a Polícia Militar, o mandado de prisão indica uma condenação que totaliza 23 anos de pena.
