Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na noite de quarta-feira, 4, em Patrocínio Paulista, após diligências realizadas por equipes do município.

De acordo com a PM, os policiais já tinham conhecimento de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, relacionado a diversos crimes registrados na cidade. Com base nas informações, a equipe policial se deslocou até um local onde o homem costumava permanecer e conseguiu localizá-lo. Durante a abordagem, ele foi detido sem apresentar resistência.

O suspeito é apontado como autor de vários furtos e também figura como suspeito em outras ocorrências envolvendo drogas no município.