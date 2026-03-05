Um homem de 45 anos, condenado a mais de 27 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso por uma equipe da Polícia Militar, nas proximidades da Unifran (Universidade de Franca), no bairro Parque Universitário, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento pela região quando perceberam que o homem demonstrou comportamento suspeito ao notar a presença das motocicletas da equipe.

Diante da atitude, os policiais realizaram uma abordagem padrão. Durante consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Justiça da comarca de Ribeirão Preto.