05 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CAPTURADO

Condenado a mais de 27 anos por estupro é preso em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo/GCN
Rocam apresentou o acusado na CPJ de Franca
Rocam apresentou o acusado na CPJ de Franca

Um homem de 45 anos, condenado a mais de 27 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso por uma equipe da Polícia Militar, nas proximidades da Unifran (Universidade de Franca), no bairro Parque Universitário, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento pela região quando perceberam que o homem demonstrou comportamento suspeito ao notar a presença das motocicletas da equipe.

Diante da atitude, os policiais realizaram uma abordagem padrão. Durante consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Justiça da comarca de Ribeirão Preto.

De acordo com a PM, o homem foi condenado a mais de 27 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. No momento da prisão, ele afirmou aos policiais que estava apenas de passagem pela cidade e que seu caso ainda estaria em fase de recurso.

Não foram divulgados detalhes sobre o crime.

Após receber voz de prisão, o condenado foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Em seguida, ele foi levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça para o início do cumprimento da pena.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários