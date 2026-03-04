A Francana perdeu para o Rio Preto, por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, 4, no estádio “Lanchão”, em Franca, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista Série A3. A Veterana, com o resultado, caiu uma posição na tabela de classificação, agora na 14ª colocação, com 7 pontos, ficando a uma posição da zona de rebaixamento (Z2).
O jogo começou bastante movimentado, mas sem grandes chances de gol dos dois lados. O time da casa assustou o goleiro Leonardo aos 10 minutos, com Lucas Evangelista. O lateral direito, que jogava improvisado na esquerda, tentou um chute de curva, mas a bola saiu à esquerda do gol visitante.
Após a parada para a hidratação, a partida ficou sem emoção. Mas no fim da primeira etapa, aos 49 minutos, o Rio Preto abriu o placar em uma troca de passes pela direita entre João Pedro, ex-Francana, e Luiz Henrique. Luiz cruzou a bola, que desviou em Rossi, encobrindo o goleiro esmeraldino Wesley.
A Veterana voltou do intervalo tentando ditar o ritmo e conseguiu empatar aos 12 minutos. Jhonata foi lançado pela esquerda e chutou forte. O goleiro espalmou, a bola subiu e Dudu Pedrotti cabeceou para dentro do gol.
Mas aos 18 minutos, o Rio Preto anotou o segundo gol com Alef Leite, após cruzamento de Luiz Henrique da esquerda. Ele dominou e chutou de dentro da área sem chances de defesa de Wesley.
A partir daí, a Francana tentou, mas esbarrou na marcação da equipe de São José do Rio Preto, que fechou o placar com Vinícius, nos acréscimos, concluindo com o gol livre de marcação de dentro da área.
A Francana volta a jogar pela A3, neste domingo, 8, às 10h, contra a Portuguesa Santista, em Santos.
