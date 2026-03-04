A Francana perdeu para o Rio Preto, por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, 4, no estádio “Lanchão”, em Franca, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista Série A3. A Veterana, com o resultado, caiu uma posição na tabela de classificação, agora na 14ª colocação, com 7 pontos, ficando a uma posição da zona de rebaixamento (Z2).

O jogo começou bastante movimentado, mas sem grandes chances de gol dos dois lados. O time da casa assustou o goleiro Leonardo aos 10 minutos, com Lucas Evangelista. O lateral direito, que jogava improvisado na esquerda, tentou um chute de curva, mas a bola saiu à esquerda do gol visitante.

Após a parada para a hidratação, a partida ficou sem emoção. Mas no fim da primeira etapa, aos 49 minutos, o Rio Preto abriu o placar em uma troca de passes pela direita entre João Pedro, ex-Francana, e Luiz Henrique. Luiz cruzou a bola, que desviou em Rossi, encobrindo o goleiro esmeraldino Wesley.