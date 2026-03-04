04 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
EM CASA

Francana perde para o Rio Preto e encosta na zona de rebaixamento

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Erick Antunes
Lucas Evangelista (esquerda) durante o jogo contra o Rio Preto no Lanchão na noite desta quarta-feira

A Francana perdeu para o Rio Preto, por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, 4, no estádio “Lanchão”, em Franca, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista Série A3. A Veterana, com o resultado, caiu uma posição na tabela de classificação, agora na 14ª colocação, com 7 pontos, ficando a uma posição da zona de rebaixamento (Z2).

O jogo começou bastante movimentado, mas sem grandes chances de gol dos dois lados. O time da casa assustou o goleiro Leonardo aos 10 minutos, com Lucas Evangelista. O lateral direito, que jogava improvisado na esquerda, tentou um chute de curva, mas a bola saiu à esquerda do gol visitante.

Após a parada para a hidratação, a partida ficou sem emoção. Mas no fim da primeira etapa, aos 49 minutos, o Rio Preto abriu o placar em uma troca de passes pela direita entre João Pedro, ex-Francana, e Luiz Henrique. Luiz cruzou a bola, que desviou em Rossi, encobrindo o goleiro esmeraldino Wesley.

A Veterana voltou do intervalo tentando ditar o ritmo e conseguiu empatar aos 12 minutos. Jhonata foi lançado pela esquerda e chutou forte. O goleiro espalmou, a bola subiu e Dudu Pedrotti cabeceou para dentro do gol.

Mas aos 18 minutos, o Rio Preto anotou o segundo gol com Alef Leite, após cruzamento de Luiz Henrique da esquerda. Ele dominou e chutou de dentro da área sem chances de defesa de Wesley.

A partir daí, a Francana tentou, mas esbarrou na marcação da equipe de São José do Rio Preto, que fechou o placar com Vinícius, nos acréscimos, concluindo com o gol livre de marcação de dentro da área.

A Francana volta a jogar pela A3, neste domingo, 8, às 10h, contra a Portuguesa Santista, em Santos.

