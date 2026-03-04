Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta quarta-feira, 4, na avenida Chico Júlio, na Vila Imperador, próximo ao Parque de Exposições “Fernando Costa”, em Franca.

O condutor teria perdido o controle da moto, por motivos ainda a serem esclarecidos, e caído.

Ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.