Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta quarta-feira, 4, na avenida Chico Júlio, na Vila Imperador, próximo ao Parque de Exposições “Fernando Costa”, em Franca.
O condutor teria perdido o controle da moto, por motivos ainda a serem esclarecidos, e caído.
Ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.
Durante o atendimento ao motociclista, a mãe dele chegou ao local e passou mal ao ver a situação do filho. Ela também precisou ser atendida pelos socorristas do Samu e foi levada para o Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.
