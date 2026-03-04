05 de março de 2026
SUSTO

Motociclista fica ferido após acidente na avenida Chico Júlio

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Vítima sendo socorrida pelo Samu após acidente na avenida Chico Júlio, em Franca
Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta quarta-feira, 4, na avenida Chico Júlio, na Vila Imperador, próximo ao Parque de Exposições “Fernando Costa”, em Franca.

O condutor teria perdido o controle da moto, por motivos ainda a serem esclarecidos, e caído.

Ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.

Durante o atendimento ao motociclista, a mãe dele chegou ao local e passou mal ao ver a situação do filho. Ela também precisou ser atendida pelos socorristas do Samu e foi levada para o Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.

