A Escola Estadual Sudário Ferreira, localizada no Jardim Portinari, na região Norte de Franca, iniciou o Programa Cívico-Militar nesta quarta-feira, 4. Agora são duas unidades escolares na cidade que contam com o programa educacional. A primeira foi a Escola Estadual Antônio Fachada, no Parque Vicente Leporace, também na região Norte da cidade.

Uma cerimônia realizada na quadra de esportes da própria escola marcou o início das atividades oficialmente. Representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra e Secretaria Municipal de Segurança se juntaram aos professores, alunos e pais para acompanharem o lançamento do programa.

A banda da Polícia Militar de Ribeirão Preto fez participação especial. A escola foi integrada entre as 100 unidades do Programa de Escola Cívico-Militar por conta da saída da unidade em Cajati (SP).