GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
OPORTUNIDADES

Entidades abrem vagas na educação e serviços em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Reprodução/Pastoral do Menor de Franca
Fachada da Creche Escola Rosely Amália Paludetto Minicucci, em Franca

Duas organizações da sociedade civil estão com processos seletivos abertos em Franca, oferecendo oportunidades nas áreas de educação e serviços gerais. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e contam com salários, benefícios e possibilidade de candidatura para PCDs (Pessoas com Deficiência), conforme especificado nos editais.

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca anunciou a abertura de seleção para duas vagas.

No Abrigo Provisório, há oportunidade para auxiliar de cozinha (1 vaga), com exigência de ensino médio completo. O cargo oferece salário mais benefícios, refeição na unidade, carga horária em regime 12x36 semanais, seguro de vida e assistência médica em grupo. A vaga também está disponível para PCD.

Já na Creche Escola “Rosely Amália Paludetto Minicucci”, localizada no Parque das Esmeraldas, a instituição disponibiliza uma vaga para educador de apoio infantil. É necessário ter formação completa em pedagogia ou magistério. O cargo prevê salário mais benefícios, refeição na unidade, carga horária de 44 horas semanais, seguro de vida e assistência médica em grupo. A vaga também pode ser preenchida por pessoa com deficiência.

Como benefício adicional, funcionários da Pastoral do Menor têm direito à credencial plena do Sesc Franca.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.pastoralmenorfranca.com.br, na aba “Trabalhe Conosco”, até o dia 1º de março de 2026. O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise de currículos conforme os requisitos e, posteriormente, entrevista individual.

Outra instituição com oportunidade aberta é a Associação Educacional e Cultural Amigos Solidários. A entidade está com uma vaga para cozinheira na unidade do Jardim Nossa Senhora das Graças, na Creche Escola “Eni Corrales de Andrade do Nascimento”.

Para a função, é exigido ensino fundamental completo e experiência em cozinha. O salário é de R$ 2.128,56, além de vale-alimentação de R$ 208,78 e convênio médico (Vidas Reais). Interessados devem enviar currículo para o e-mail crecheescolaenicorrales@gmail.com. O telefone (16) 3030-7432está disponível para contato.

As oportunidades representam uma alternativa para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho local, especialmente nas áreas de educação infantil e serviços de alimentação.

