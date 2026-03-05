Duas organizações da sociedade civil estão com processos seletivos abertos em Franca, oferecendo oportunidades nas áreas de educação e serviços gerais. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e contam com salários, benefícios e possibilidade de candidatura para PCDs (Pessoas com Deficiência), conforme especificado nos editais.

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca anunciou a abertura de seleção para duas vagas.

No Abrigo Provisório, há oportunidade para auxiliar de cozinha (1 vaga), com exigência de ensino médio completo. O cargo oferece salário mais benefícios, refeição na unidade, carga horária em regime 12x36 semanais, seguro de vida e assistência médica em grupo. A vaga também está disponível para PCD.