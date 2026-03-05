Duas organizações da sociedade civil estão com processos seletivos abertos em Franca, oferecendo oportunidades nas áreas de educação e serviços gerais. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e contam com salários, benefícios e possibilidade de candidatura para PCDs (Pessoas com Deficiência), conforme especificado nos editais.
A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca anunciou a abertura de seleção para duas vagas.
No Abrigo Provisório, há oportunidade para auxiliar de cozinha (1 vaga), com exigência de ensino médio completo. O cargo oferece salário mais benefícios, refeição na unidade, carga horária em regime 12x36 semanais, seguro de vida e assistência médica em grupo. A vaga também está disponível para PCD.
Já na Creche Escola “Rosely Amália Paludetto Minicucci”, localizada no Parque das Esmeraldas, a instituição disponibiliza uma vaga para educador de apoio infantil. É necessário ter formação completa em pedagogia ou magistério. O cargo prevê salário mais benefícios, refeição na unidade, carga horária de 44 horas semanais, seguro de vida e assistência médica em grupo. A vaga também pode ser preenchida por pessoa com deficiência.
Como benefício adicional, funcionários da Pastoral do Menor têm direito à credencial plena do Sesc Franca.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.pastoralmenorfranca.com.br, na aba “Trabalhe Conosco”, até o dia 1º de março de 2026. O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise de currículos conforme os requisitos e, posteriormente, entrevista individual.
Outra instituição com oportunidade aberta é a Associação Educacional e Cultural Amigos Solidários. A entidade está com uma vaga para cozinheira na unidade do Jardim Nossa Senhora das Graças, na Creche Escola “Eni Corrales de Andrade do Nascimento”.
Para a função, é exigido ensino fundamental completo e experiência em cozinha. O salário é de R$ 2.128,56, além de vale-alimentação de R$ 208,78 e convênio médico (Vidas Reais). Interessados devem enviar currículo para o e-mail crecheescolaenicorrales@gmail.com. O telefone (16) 3030-7432está disponível para contato.
As oportunidades representam uma alternativa para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho local, especialmente nas áreas de educação infantil e serviços de alimentação.
