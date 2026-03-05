05 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
PREMIADOS

Policiais da região conquistam pódios na Corrida Contra as Drogas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Conselho Comunitário de Segurança
Policiais militares da região de Franca que foram premiados
Policiais militares da região de Franca participaram da 1ª Corrida Contra as Drogas, realizada no último domingo, 1º, em São Tomás de Aquino (MG).

A competição reuniu atletas de diferentes faixas etárias e contou com a participação de integrantes da Polícia Militar que atuam em Franca e cidades da região.

Na categoria de 50 a 59 anos, na modalidade de 10 quilômetros, o 2º tenente Edmar conquistou o primeiro lugar, garantindo o topo do pódio. Já na prova de 5 quilômetros, o 3º sargento Funchal ficou com a terceira colocação.

Outro destaque foi o cabo Biagi, vencedor da categoria de 30 a 39 anos, também na distância de 10 quilômetros. O cabo Quintanilha alcançou a quinta posição na categoria de 40 a 49 anos, nos 10 quilômetros.

Além dos militares que conquistaram pódios, o cabo PM Isvane, de Cristais Paulista, foi citado pelo empenho nos treinamentos e pela dedicação às competições esportivas.

A Corrida Contra as Drogas tem como proposta incentivar a prática esportiva e reforçar ações de conscientização sobre a prevenção ao uso de entorpecentes, além de promover a integração entre Polícia Militar e comunidade.

