Policiais militares da região de Franca participaram da 1ª Corrida Contra as Drogas, realizada no último domingo, 1º, em São Tomás de Aquino (MG).
A competição reuniu atletas de diferentes faixas etárias e contou com a participação de integrantes da Polícia Militar que atuam em Franca e cidades da região.
Na categoria de 50 a 59 anos, na modalidade de 10 quilômetros, o 2º tenente Edmar conquistou o primeiro lugar, garantindo o topo do pódio. Já na prova de 5 quilômetros, o 3º sargento Funchal ficou com a terceira colocação.
Outro destaque foi o cabo Biagi, vencedor da categoria de 30 a 39 anos, também na distância de 10 quilômetros. O cabo Quintanilha alcançou a quinta posição na categoria de 40 a 49 anos, nos 10 quilômetros.
Além dos militares que conquistaram pódios, o cabo PM Isvane, de Cristais Paulista, foi citado pelo empenho nos treinamentos e pela dedicação às competições esportivas.
A Corrida Contra as Drogas tem como proposta incentivar a prática esportiva e reforçar ações de conscientização sobre a prevenção ao uso de entorpecentes, além de promover a integração entre Polícia Militar e comunidade.
