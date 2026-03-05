Policiais militares da região de Franca participaram da 1ª Corrida Contra as Drogas, realizada no último domingo, 1º, em São Tomás de Aquino (MG).

A competição reuniu atletas de diferentes faixas etárias e contou com a participação de integrantes da Polícia Militar que atuam em Franca e cidades da região.

Na categoria de 50 a 59 anos, na modalidade de 10 quilômetros, o 2º tenente Edmar conquistou o primeiro lugar, garantindo o topo do pódio. Já na prova de 5 quilômetros, o 3º sargento Funchal ficou com a terceira colocação.