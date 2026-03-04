Franca deve voltar a registrar altos volumes de chuva neste fim de semana. Após dias sem precipitação, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um novo alerta de perigo, na cor laranja, válido a partir de domingo, 8.

O alerta prevê 30 a 60 milímetros de chuva por hora ou 50 a 100 milímetros de chuva por dia. Ainda sinaliza os riscos, como alagamentos e transbordamentos. O alerta parte das 0h01 de domingo e vai até às 23h59 de segunda-feira, 9.

Climatempo

Além da previsão de alerta do Inmet, o Climatempo também prevê pancadas para Franca. São esperados 10,2 milímetros já nesta quinta-feira, 5, com mínima de 18ºC e máxima de 29°C. Já na sexta-feira, 6, são esperados 11,4 milímetros de chuva, mantendo a mesma média de temperatura.