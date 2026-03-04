Um homem de 45 anos está desaparecido desde o último fim de semana em Franca. O caso foi registrado no Plantão Policial e a família busca informações que possam ajudar a localizar Wemerson Alves da Silva.

De acordo com familiares do desaparecido, ele foi visto pela última vez por volta das 22h30 de sábado, 28. Na ocasião, Wemerson usava calça jeans azul e camisa clara. Desde então, não houve mais contato com ele.

Ainda segundo o relato feito à polícia, Wemerson é sapateiro, embora atualmente estivesse sem exercer a profissão. A família informou também que ele é dependente químico, o que aumenta a preocupação com o seu paradeiro.