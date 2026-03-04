A Francana quer confirmar a reação no Campeonato Paulista Série A3, nesta quarta-feira, 4, às 19h30, no estádio "Lanchão", em Franca, contra o Rio Preto, pela 11ª rodada da fase de classificação do estadual. A equipe esmeraldina, que vinha de quatro derrotas, conseguiu um empate na última rodada e precisa somar pontos para fugir de vez da zona de rebaixamento.

A partida desta quarta-feira será a penúltima em casa nesta fase de classificação. O outro compromisso perante a torcida será diante do Rio Claro, dia 15 de março.

A diretoria da Francana contratou quatro reforços nos últimos dias - três já estrearam e outro deverá entrar em campo contra o Rio Preto. O volante Guilherme Pitbull já teve a documentação regularizada e está à disposição do técnico esmeraldino Luís Gustavo "Viola". Pitbull, de 33 anos, é bastante conhecido por jogar por equipes como Comercial-RP, Uberaba e Paraná.