A Francana quer confirmar a reação no Campeonato Paulista Série A3, nesta quarta-feira, 4, às 19h30, no estádio "Lanchão", em Franca, contra o Rio Preto, pela 11ª rodada da fase de classificação do estadual. A equipe esmeraldina, que vinha de quatro derrotas, conseguiu um empate na última rodada e precisa somar pontos para fugir de vez da zona de rebaixamento.
A partida desta quarta-feira será a penúltima em casa nesta fase de classificação. O outro compromisso perante a torcida será diante do Rio Claro, dia 15 de março.
A diretoria da Francana contratou quatro reforços nos últimos dias - três já estrearam e outro deverá entrar em campo contra o Rio Preto. O volante Guilherme Pitbull já teve a documentação regularizada e está à disposição do técnico esmeraldino Luís Gustavo "Viola". Pitbull, de 33 anos, é bastante conhecido por jogar por equipes como Comercial-RP, Uberaba e Paraná.
Se por um lado, Viola poderá contar com mais um reforço, o treinador não terá o lateral esquerdo Tico, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate (2 a 2) contra o Paulista, em Jundiaí, por chutar a baliza que sustenta a bandeirinha de escanteio do clube adversário.
A Francana ocupa a 13ª colocação, com 7 pontos. O Rio Preto está na 5ª posição com 17 pontos.
Os ingressos para a partida custam R$ 20 arquibancadas e R$ 40 numeradas.
