No dia 11 de fevereiro, o policial militar Willians Ley Agostinho, de 53 anos, conhecido como Cabo Agostinho, recebeu uma emocionante homenagem de colegas de farda no Hospital de Amor, em Barretos. O cabo foi diagnosticado, em dezembro do ano passado, com um câncer gastrointestinal agressivo.
Ele não resistiu à doença e morreu na última segunda-feira, 2 de março. Com mais de 25 anos dedicados à Polícia Militar do Estado de São Paulo, estava prestes a se aposentar.
Durante a homenagem, registrada em vídeo, Cabo Agostinho agradeceu o apoio dos colegas e também o atendimento recebido pela equipe do hospital. Em um relato comovente, afirmou que lutaria contra a doença como sempre lutou pelas batalhas da vida, mas que respeitaria a vontade de Deus.
Na ocasião, ele recebeu uma placa em reconhecimento pelos serviços prestados à corporação e à população ao longo de sua trajetória.
Atualmente integrando o pelotão da Polícia Militar em Guará, também atuou no município de Ipuã e no Distrito de Pioneiros.
Leia mais:
Luto na PM: Cabo Agostinho morre aos 53 anos; velório nesta terça
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.