04 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
25 ANOS NA PM

PM morto após luta contra câncer recebeu homenagem da Corporação

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
reprodução
Policial militar Willians Ley Agostinho, conhecido como Cabo Agostinho
Policial militar Willians Ley Agostinho, conhecido como Cabo Agostinho

No dia 11 de fevereiro, o policial militar Willians Ley Agostinho, de 53 anos, conhecido como Cabo Agostinho, recebeu uma emocionante homenagem de colegas de farda no Hospital de Amor, em Barretos. O cabo foi diagnosticado, em dezembro do ano passado, com um câncer gastrointestinal agressivo.

Ele não resistiu à doença e morreu na última segunda-feira, 2 de março. Com mais de 25 anos dedicados à Polícia Militar do Estado de São Paulo, estava prestes a se aposentar.

Durante a homenagem, registrada em vídeo, Cabo Agostinho agradeceu o apoio dos colegas e também o atendimento recebido pela equipe do hospital. Em um relato comovente, afirmou que lutaria contra a doença como sempre lutou pelas batalhas da vida, mas que respeitaria a vontade de Deus.

Na ocasião, ele recebeu uma placa em reconhecimento pelos serviços prestados à corporação e à população ao longo de sua trajetória.

Atualmente integrando o pelotão da Polícia Militar em Guará, também atuou no município de Ipuã e no Distrito de Pioneiros.

Leia mais:
Luto na PM: Cabo Agostinho morre aos 53 anos; velório nesta terça

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários