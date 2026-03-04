No dia 11 de fevereiro, o policial militar Willians Ley Agostinho, de 53 anos, conhecido como Cabo Agostinho, recebeu uma emocionante homenagem de colegas de farda no Hospital de Amor, em Barretos. O cabo foi diagnosticado, em dezembro do ano passado, com um câncer gastrointestinal agressivo.

Ele não resistiu à doença e morreu na última segunda-feira, 2 de março. Com mais de 25 anos dedicados à Polícia Militar do Estado de São Paulo, estava prestes a se aposentar.

Durante a homenagem, registrada em vídeo, Cabo Agostinho agradeceu o apoio dos colegas e também o atendimento recebido pela equipe do hospital. Em um relato comovente, afirmou que lutaria contra a doença como sempre lutou pelas batalhas da vida, mas que respeitaria a vontade de Deus.