Uma mulher de 61 anos foi atropelada no final da tarde dessa terça-feira, 3, no cruzamento da avenida Orlando Dompieri com a rua Irênio Greco, nas proximidades de um posto de combustíveis, em Franca. A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e será investigada.

De acordo com a Polícia Militar, a condutora do veículo relatou que estava parada no semáforo da avenida Orlando Dompieri e respeitou a sinalização vermelha. Segundo ela, quando o sinal abriu, avançou com o carro e, nesse momento, a mulher teria iniciado a travessia na via, sendo atingida. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

Com impacto, a vítima sofreu um trauma na região posterior da cabeça. Apesar disso, estava consciente e estável no momento do atendimento. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e a encaminhou ao Hospital São Joaquim.