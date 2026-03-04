04 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
TRÂNSITO

Mulher é atropelada ao atravessar a avenida Orlando Dompieri

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Momento em que mulher é atropelada em avenida de Franca
Uma mulher de 61 anos foi atropelada no final da tarde dessa terça-feira, 3, no cruzamento da avenida Orlando Dompieri com a rua Irênio Greco, nas proximidades de um posto de combustíveis, em Franca. A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e será investigada.

De acordo com a Polícia Militar, a condutora do veículo relatou que estava parada no semáforo da avenida Orlando Dompieri e respeitou a sinalização vermelha. Segundo ela, quando o sinal abriu, avançou com o carro e, nesse momento, a mulher teria iniciado a travessia na via, sendo atingida. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

Com impacto, a vítima sofreu um trauma na região posterior da cabeça. Apesar disso, estava consciente e estável no momento do atendimento. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e a encaminhou ao Hospital São Joaquim.

As imagens de câmeras de segurança mostram que a mulher estava finalizando a travessia na faixa de pedestres quando foi atingida. No carro havia apenas a motorista, que não se feriu.

O caso foi registrado na CPJ e seguirá para investigação.

