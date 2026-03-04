Uma Fiat Fiorino branca, placa BPU-6265, utilizada para trabalho por um buffet de Franca, foi furtada na madrugada de segunda-feira, 2, por volta das 0h30, no Parque Vicente Leporace, na região Norte da cidade.

O veículo estava estacionado na rua Mara Luíza Bartoli, 791, quando um homem, vestindo boné e camisa preta, se aproximou e aproveitou a via estar vazia para cometer o crime.

Imagens de câmeras de segurança de imóveis próximos registraram o momento em que o suspeito fugiu do local com a Fiorino. No entanto, a câmera que captaria diretamente a ação do furto estava danificada, o que dificultou a identificação do autor.