NO LEPORACE

Fiorino usada por buffet é furtada durante a madrugada em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Ladrão fugindo com a Fiat Fiorino furtada
Uma Fiat Fiorino branca, placa BPU-6265, utilizada para trabalho por um buffet de Franca, foi furtada na madrugada de segunda-feira, 2, por volta das 0h30, no Parque Vicente Leporace, na região Norte da cidade.

O veículo estava estacionado na rua Mara Luíza Bartoli, 791, quando um homem, vestindo boné e camisa preta, se aproximou e aproveitou a via estar vazia para cometer o crime.

Imagens de câmeras de segurança de imóveis próximos registraram o momento em que o suspeito fugiu do local com a Fiorino. No entanto, a câmera que captaria diretamente a ação do furto estava danificada, o que dificultou a identificação do autor.

O caso foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Informações que possam ajudar na localização do veículo ou na identificação do suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 (Polícia Militar) ou 181 (Disque-Denúncia).

