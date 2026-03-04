Um homem de 58 anos, que estava foragido da Justiça desde 2023, foi preso no último sábado, 28, em Rifaina, a 60 km de Franca, após ser identificado pelo programa Muralha Paulista.
Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, o sistema detectou a presença do procurado por meio das câmeras instaladas na cidade, que possui pouco mais de 4 mil habitantes. O reconhecimento facial apontou que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.
Após o alerta, equipes da Polícia Militar foram acionadas. Com base na análise das imagens e na identificação dos pontos por onde o homem havia circulado, os policiais delimitaram a área de buscas e intensificaram o patrulhamento na região central do município.
O foragido foi localizado no Centro de Rifaina e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ordem judicial foi confirmada. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.
Programa integra quase 100 mil câmeras
O Muralha Paulista é um programa do Governo do Estado que opera uma rede de quase 100 mil câmeras interligadas em todo o território paulista. O sistema reúne leitores de placas, equipamentos com reconhecimento facial e dispositivos de monitoramento em tempo real, integrando dados de órgãos públicos e privados.
As câmeras cruzam informações com o Banco Nacional de Mandados de Prisão, permitindo a identificação automática de foragidos da Justiça. Além disso, a tecnologia auxilia na localização de veículos furtados ou roubados, no monitoramento do trânsito e na busca por pessoas desaparecidas.
