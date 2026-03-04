Um homem de 58 anos, que estava foragido da Justiça desde 2023, foi preso no último sábado, 28, em Rifaina, a 60 km de Franca, após ser identificado pelo programa Muralha Paulista.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, o sistema detectou a presença do procurado por meio das câmeras instaladas na cidade, que possui pouco mais de 4 mil habitantes. O reconhecimento facial apontou que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

Após o alerta, equipes da Polícia Militar foram acionadas. Com base na análise das imagens e na identificação dos pontos por onde o homem havia circulado, os policiais delimitaram a área de buscas e intensificaram o patrulhamento na região central do município.