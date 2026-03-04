04 de março de 2026
EM RIFAINA

Foragido há quase 3 anos é preso após alerta do Muralha Paulista

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Governo de SP
Homem foi conduzido para CPJ (Central de Polícia Judiciária)

Um homem de 58 anos, que estava foragido da Justiça desde 2023, foi preso no último sábado, 28, em Rifaina, a 60 km de Franca, após ser identificado pelo programa Muralha Paulista.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, o sistema detectou a presença do procurado por meio das câmeras instaladas na cidade, que possui pouco mais de 4 mil habitantes. O reconhecimento facial apontou que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

Após o alerta, equipes da Polícia Militar foram acionadas. Com base na análise das imagens e na identificação dos pontos por onde o homem havia circulado, os policiais delimitaram a área de buscas e intensificaram o patrulhamento na região central do município.

O foragido foi localizado no Centro de Rifaina e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ordem judicial foi confirmada. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Programa integra quase 100 mil câmeras

O Muralha Paulista é um programa do Governo do Estado que opera uma rede de quase 100 mil câmeras interligadas em todo o território paulista. O sistema reúne leitores de placas, equipamentos com reconhecimento facial e dispositivos de monitoramento em tempo real, integrando dados de órgãos públicos e privados.

As câmeras cruzam informações com o Banco Nacional de Mandados de Prisão, permitindo a identificação automática de foragidos da Justiça. Além disso, a tecnologia auxilia na localização de veículos furtados ou roubados, no monitoramento do trânsito e na busca por pessoas desaparecidas.

