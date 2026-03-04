A Secretaria de Saúde iniciou nesta semana a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque do Horto, na região norte de Franca. Durante o período de obras, parte dos atendimentos será direcionada para unidades próximas.
Serviços como psicologia, curativos, serviço social, fonoaudiologia, vacinação e teste do pezinho passarão a ser realizados nas UBSs dos Jardins Luíza, Paineiras, Santa Terezinha e Leporace. Pacientes com agendamentos serão comunicados previamente sobre os novos locais.
Na unidade do Horto, permanecem os atendimentos médicos, odontológicos, farmácia e as visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários.
A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, afirmou que a medida visa a garantir segurança durante as obras, que devem ser concluídas em até 195 dias. A UBS está localizada na rua Luiz Belchior, 1.040.
Entre as melhorias previstas, estão substituição de forro, troca de pisos, adequações de acessibilidade, novas instalações hidráulicas e sanitárias, pintura interna e externa, além de pavimentação do estacionamento. Os recursos são provenientes de parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio de emenda parlamentar.
Além da reforma, o município mantém em construção novas UBSs no Jardim Palma, Parque das Esmeraldas e Vila Santa Terezinha. Também estão em obras o NGA e o CAPS Infantil no Jardim Botânico, além da futura inauguração do Hospital Público Estadual.
