A Secretaria de Saúde iniciou nesta semana a reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque do Horto, na região norte de Franca. Durante o período de obras, parte dos atendimentos será direcionada para unidades próximas.

Serviços como psicologia, curativos, serviço social, fonoaudiologia, vacinação e teste do pezinho passarão a ser realizados nas UBSs dos Jardins Luíza, Paineiras, Santa Terezinha e Leporace. Pacientes com agendamentos serão comunicados previamente sobre os novos locais.

Na unidade do Horto, permanecem os atendimentos médicos, odontológicos, farmácia e as visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários.