A Prefeitura apresenta nesta quinta-feira, 5, o projeto de lei que institui o Programa de Atração de Novos Investimentos e Geração de Empregos em Franca. A cerimônia ocorre às 10 horas, no Centro de Educação Empresarial da Acif, localizado na rua Major Claudiano, 1.907, no Centro.

A proposta autoriza a concessão de incentivos fiscais para empresas interessadas em se instalar ou ampliar atividades no município. Entre os benefícios previstos, estão isenção de IPTU para imóveis de instalação ou expansão, redução da alíquota do ISSQN, isenção de ITBI, além de isenções relacionadas à construção civil e taxas de aprovação de projetos.

O objetivo é atrair investimentos nos setores do comércio, serviços e indústria, abrangendo segmentos como centros de distribuição, logística, call center, tecnologia, alimentos, têxtil, vestuário, embalagens, saúde, beleza, construção civil e agronegócio, entre outros.