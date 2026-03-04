Veja o obituário desta quarta, 4, em Franca:

Nome: Ana Maria Gianini França

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Marcos José Ribeiro

Idade: 71 anos

Local do velório: São Vicente, sala 9

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h