Veja o obituário desta quarta, 4, em Franca:
Nome: Ana Maria Gianini França
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Marcos José Ribeiro
Idade: 71 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
