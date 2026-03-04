Dois homens foram presos em flagrante na noite dessa terça-feira, 3, suspeitos de fabricar e comercializar produtos de limpeza falsificados em uma residência no bairro City Petrópolis, em Franca.
De acordo com o registro, a equipe da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que os investigados estariam produzindo sabão líquido falsificado da marca OMO em um imóvel localizado na rua Dante Primon, 920. O local ficaria ao lado de uma fábrica de calçados ligada a um dos suspeitos.
Durante patrulhamento, os policiais abordaram um veículo Fiat Fiorino amarelo conduzido por um dos investigados. No compartimento de carga, havia 75 caixas de calçados. No entanto, os agentes perceberam forte odor de produto químico e, sob as caixas, localizaram dois galões de cinco litros contendo líquido azul, com características semelhantes a sabão líquido.
Ainda conforme o boletim, um dos abordados permaneceu em silêncio. O outro confessou participação no esquema e indicou o endereço onde ocorreria a produção clandestina. No imóvel, os policiais encontraram grande quantidade de galões plásticos vazios e parcialmente cheios, frascos com líquidos nas cores azul, roxa e esverdeada, além de galões contendo fragrância identificada como “OMO Especial”.
A perícia também recolheu embalagens e etiquetas com marcas conhecidas no mercado, como Comfort e Ypê, além da própria OMO. Entre os objetos apreendidos, estavam 416 galões plásticos de cinco litros vazios, 35 galões de sete litros vazios, 56 frascos parcialmente cheios de produto químico, 17 galões com líquido azul, quatro recipientes de 50 litros com substância roxa, um liquidificador industrial, motor elétrico com hélice, máquina de aplicar fita adesiva e três pares de botas de borracha.
Segundo a polícia, a materialidade do crime foi comprovada pela existência do local estruturado para envase e mistura dos produtos. A prática foi enquadrada no artigo 273, parágrafos 1º e 1º-A, do Código Penal, que trata da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais - dispositivo que também abrange produtos saneantes. O crime é considerado hediondo, o que impede o pagamento de fiança.
Os dois suspeitos foram autuados ainda por crime contra as relações de consumo, previsto na Lei 8.137/90, por manterem mercadorias em condições impróprias ao consumo. Eles foram recolhidos ao sistema prisional de Franca e permaneceram à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. O caso será investigado pelo 5º Distrito Policial do município.
Virou moda?
Há pouco menos de um mês, uma ação da Força Tática resultou na prisão de três homens por falsificação de sabão líquido e crime contra a saúde pública, durante operação também na região do City Petrópolis, zona norte de Franca. A denúncia aponta a falsificação de marcas conhecidas, como sabão OMO e amaciante Comfort. Seguno a polícia a dupla teria ligação com essa primeira apreensão.
