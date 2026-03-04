Dois homens foram presos em flagrante na noite dessa terça-feira, 3, suspeitos de fabricar e comercializar produtos de limpeza falsificados em uma residência no bairro City Petrópolis, em Franca.

De acordo com o registro, a equipe da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que os investigados estariam produzindo sabão líquido falsificado da marca OMO em um imóvel localizado na rua Dante Primon, 920. O local ficaria ao lado de uma fábrica de calçados ligada a um dos suspeitos.

Durante patrulhamento, os policiais abordaram um veículo Fiat Fiorino amarelo conduzido por um dos investigados. No compartimento de carga, havia 75 caixas de calçados. No entanto, os agentes perceberam forte odor de produto químico e, sob as caixas, localizaram dois galões de cinco litros contendo líquido azul, com características semelhantes a sabão líquido.