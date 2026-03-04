Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no fim da tarde dessa terça-feira, 3, no bairro Jardim Aeroporto II, em Franca.
De acordo com o Boletim de Ocorrência, a equipe da Polícia Militar realizava Operações de Força Tática na região quando recebeu denúncia anônima, via Disque Denúncia, informando que um indivíduo estaria comercializando drogas em um ponto já conhecido pelo tráfico.
Ao chegarem à rua Pedro Custódio de Souza, os policiais localizaram o suspeito sentado na calçada. Durante revista pessoal, foi encontrado no interior da cueca do abordado um recipiente plástico branco contendo 75 pedras de crack, totalizando 15 porções da substância, sem embalagem individual. No bolso da camisa, havia R$ 62 em notas diversas.
Segundo o registro, o homem permaneceu em silêncio ao ser questionado. O celular apreendido, da marca Samsung, estava desligado e, conforme relatado por ele, pertenceria à sua mãe. O entorpecente e o dinheiro foram devidamente lacrados e encaminhados para perícia.
Ainda conforme o boletim, o suspeito é recorrente do sistema prisional por tráfico de drogas. O homem foi encaminhado CPJ (Central de Polícia Judiciária de Franca) e, posteriormente, à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.
