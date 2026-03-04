Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira, 4, após tentar furtar um restaurante localizado na rua General Teles, no centro de Franca.
De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária, policiais militares foram acionados pelo Copom por volta das 3h50, após denúncia de furto em andamento no estabelecimento. A informação indicava que o local estava sendo monitorado.
Quando a equipe chegou, havia a suspeita de que um dos envolvidos já teria fugido, enquanto outro ainda estaria no interior do comércio. Com a chegada do proprietário, que abriu o restaurante para a vistoria, os policiais encontraram o suspeito escondido debaixo do balcão.
Segundo o registro, o homem confessou que agiu sozinho. Ele relatou que entrou no imóvel após escalar um muro e arrombar a grade de uma janela.
Sobre o balcão, estavam separados diversos produtos que seriam levados, entre eles nove garrafas de cerveja, refrigerantes, sucos, água, chocolates, três bolsas térmicas e um carregador de celular. Também foram apreendidos R$ 22,30 em dinheiro.
Todo o material foi recuperado e devolvido ao comerciante, de 58 anos.
A prisão foi realizada pela autoridade policial do plantão da Delegacia Seccional de Franca, e o suspeito foi autuado por tentativa de furto qualificado. Ele foi encaminhado a uma unidade prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.