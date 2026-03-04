Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira, 4, após tentar furtar um restaurante localizado na rua General Teles, no centro de Franca.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Central de Polícia Judiciária, policiais militares foram acionados pelo Copom por volta das 3h50, após denúncia de furto em andamento no estabelecimento. A informação indicava que o local estava sendo monitorado.

Quando a equipe chegou, havia a suspeita de que um dos envolvidos já teria fugido, enquanto outro ainda estaria no interior do comércio. Com a chegada do proprietário, que abriu o restaurante para a vistoria, os policiais encontraram o suspeito escondido debaixo do balcão.