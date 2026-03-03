O Sesi Franca Basquete aguarda a chegada dos jogadores que estavam servindo à seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo: o ala-pivô Lucas Dias, o ala-armador Georginho e o ala-armador Zu Júnior, além do técnico Helinho Garcia. O ala Luís Rodriguez também estava servindo à seleção de seu país, o Panamá. Eles devem se reapresentar ao clube nesta quarta-feira, 4.
Enquanto os selecionáveis não chegam, Zezinho Limonta segue comandando os treinos da equipe que se prepara para as partidas das quartas de final da BCLA (Basketball Champions League América), contra o Minas.
O primeiro confronto contra a equipe mineira será neste domingo, 8, às 19h10, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). O segundo e o terceiro jogos serão no ginásio “Pedrocão”, em Franca, nos dias 11 de março, às 19h40, e 12 de março, às 19h10, se necessário.
“Antes do Helinho ir (para a seleção), a gente fez o planejamento desses dias e está sendo ótimo. Estamos utilizando bastante os meninos da base para ajudar nos treinamentos com foco total no Minas, pela Champions. Os treinamentos estão sendo intensos, realmente focando no Minas”, disse Zezinho, assistente de Helinho Garcia, nesta terça-feira, 3.
Pelo NBB (Novo Basquete Brasil), o Sesi Franca voltará a jogar somente no dia 19, contra a Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba, pelo segundo turno da competição nacional.
