O Sesi Franca Basquete aguarda a chegada dos jogadores que estavam servindo à seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo: o ala-pivô Lucas Dias, o ala-armador Georginho e o ala-armador Zu Júnior, além do técnico Helinho Garcia. O ala Luís Rodriguez também estava servindo à seleção de seu país, o Panamá. Eles devem se reapresentar ao clube nesta quarta-feira, 4.

Enquanto os selecionáveis não chegam, Zezinho Limonta segue comandando os treinos da equipe que se prepara para as partidas das quartas de final da BCLA (Basketball Champions League América), contra o Minas.

O primeiro confronto contra a equipe mineira será neste domingo, 8, às 19h10, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). O segundo e o terceiro jogos serão no ginásio “Pedrocão”, em Franca, nos dias 11 de março, às 19h40, e 12 de março, às 19h10, se necessário.