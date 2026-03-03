Os casos de lesão corporal registrados em Franca cresceram no início de 2026. Em janeiro deste ano, o número de ocorrências foi maior do que o contabilizado em janeiro de 2025, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
São quatro categorias de lesão corporal disponíveis no sistema público: lesão corporal seguida de morte, lesão corporal dolosa, lesão corporal culposa por acidente de trânsito e lesão corporal culposa por outros motivos.
Em 2025, no primeiro mês do ano, nenhuma lesão corporal seguida de morte foi registrada. Já em 2026, janeiro registrou uma vítima na categoria.
Na categoria de lesão corporal dolosa, 87 casos constam no sistema em janeiro de 2025, enquanto 2026 já registra 114, um aumento de 31% em relação ao número anterior.
A lesão corporal culposa por acidente de trânsito registrou 61 casos no primeiro mês de 2025. O mesmo período em 2026 conta com 62 casos.
O único número que teve queda em relação ao ano anterior foi a categoria de lesão corporal culposa por outros motivos; em 2026 um caso foi registrado, frente a janeiro de 2025, que registrou 6 casos, que representa uma diferença de 83% de um ano para o outro.
