Os casos de lesão corporal registrados em Franca cresceram no início de 2026. Em janeiro deste ano, o número de ocorrências foi maior do que o contabilizado em janeiro de 2025, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

São quatro categorias de lesão corporal disponíveis no sistema público: lesão corporal seguida de morte, lesão corporal dolosa, lesão corporal culposa por acidente de trânsito e lesão corporal culposa por outros motivos.

Em 2025, no primeiro mês do ano, nenhuma lesão corporal seguida de morte foi registrada. Já em 2026, janeiro registrou uma vítima na categoria.