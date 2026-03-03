A Comunidade Hodie, localizada na região Leste de Franca, está se preparando para a festa em homenagem ao seu padroeiro, Santo Expedito. A Festa de Santo Expedito acontecerá na comunidade, entre os dias 12 e 19 de abril.
A programação inclui a pré-inauguração do templo que está sendo construído desde 2021. No domingo, 12, às 10h30, será celebrada a Santa Missa pelo bispo Dom Paulo Beloto.
Do dia 16 ao 18, será comemorado o Tríduo de Santo Expedito com a presença de padres, incluindo o missionário e cantor Fabiano Ramos.
"No Tríduo nós teremos barraquinhas, músicas ao vivo, a Santa Missa todo dia, cada dia com um padre. Vai ser uma benção", disse o padre Dalmácio, administrador e fundador da comunidade.
No sábado, 18, será realizada uma carreata pela cidade, com saída da comunidade Hodie, às 16h, com retorno para a Santa Missa. "A carreta fará um percurso dentro da cidade escoltada pela Polícia Militar e o retorno à comunidade para a Santa Missa, louvando nosso padroeiro", finalizou Dalmácio.
