O Centro Comunitário do Santa Maria, bairro da região Oeste de Franca, será palco, neste domingo, 8, de uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. O encontro está marcado para as 9h30 e promete reunir moradoras do bairro e de toda a cidade em uma manhã de acolhimento, informação e valorização feminina.
A iniciativa contará com uma série de atividades gratuitas preparadas especialmente para o público feminino. Entre as ações, estão atendimento de manicure, doação de roupas, café com brindes e momentos de confraternização.
A programação também inclui palestras voltadas ao fortalecimento e à conscientização das mulheres. Um dos destaques será a abordagem sobre políticas públicas, além de uma palestra sobre saúde da mulher, com participação do Comitê das Mulheres do Brasil, levando informações e orientações importantes para o dia a dia.
O evento é uma realização de Rosângela Valentino em parceria com o Coletivo Arco-Íris. A organização convida todas as mulheres a participarem do encontro e celebrarem juntas a data, que simboliza a luta por direitos, igualdade e respeito.
A entrada é gratuita e aberta à comunidade. O Centro Comunitário está localizado na rua Princesa Isabel, 2.521, Parque Residencial Santa Maria.
