A Secretaria de Esporte e Cultura realizou nessa terça-feira, 3, o Congresso Técnico da Copa Franca de Basquete, em sua sede no Parque Francal. A expectativa é que a competição reúna 32 equipes e cerca de 500 atletas, além de dirigentes, equipes administrativas, mesários e árbitros.

Segundo o secretário Roberto Jorge Saad, a nova edição reflete o entusiasmo do francano pela modalidade. A competição será dividida em três séries: Ouro e Prata, com dez equipes cada e sem descenso, e Bronze, com 12 equipes.

Entre as equipes inscritas, estão Apol Alcatéia, Athletics, Ballers, Bel Air, Brewers, Chermmas Capital Basq, City Reapers, Dream Team, Ducks, Elite, Etec Franca, Golden Star, HNK, Jussara, Kings, Maddogs, Manoel Basketball, Palermo Basketball, Progresso Basquete, Rafa’s XD Basquete, Segantini Basketball, Sharks Basquete, Shinaider, SJ Basquete, SM Basketball, The Bronx, Vanguard Basquete, Wolves, Young Black Panters e Young Promises.