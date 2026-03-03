Duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) em Franca estão com inscrições abertas para cursos gratuitos voltados a gestantes: as unidades do City Petrópolis e do Jardim Ângela Rosa.

No Jardim Ângela Rosa, as inscrições podem ser feitas com a assistente social ou equipe de enfermagem, de segunda a sexta-feira, inclusive pelo WhatsApp (16) 99405-0085 ou por formulário online. As aulas começam em 11 de março e serão realizadas às quartas-feiras, das 8h às 9h30.

Já no City Petrópolis, as futuras mães devem procurar a assistente social ou agente de saúde na própria unidade, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30. As aulas terão início no dia 24, às terças-feiras, a partir das 8h30, com apoio da instituição Casa Sebastiana Ferreira Barbosa.