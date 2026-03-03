A terceira edição do Arrastão da Dengue, realizada no último sábado, 28, nos jardins Regina Helena, Higienópolis, Roselândia e Francano, resultou na retirada de cerca de 3,2 toneladas de materiais das ruas. Entre os objetos recolhidos estavam latas, garrafas de plástico e vidro, vasos, baldes e pneus deixados nas calçadas pelos moradores.

A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com o objetivo de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Somadas as três edições realizadas neste ano, já foram recolhidas mais de 4,9 toneladas de materiais em bairros como jardins Palmeiras e Anita, Residencial Júlio D’Elia, São José e parte da Vila Santa Cruz.