A terceira edição do Arrastão da Dengue, realizada no último sábado, 28, nos jardins Regina Helena, Higienópolis, Roselândia e Francano, resultou na retirada de cerca de 3,2 toneladas de materiais das ruas. Entre os objetos recolhidos estavam latas, garrafas de plástico e vidro, vasos, baldes e pneus deixados nas calçadas pelos moradores.
A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com o objetivo de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.
Somadas as três edições realizadas neste ano, já foram recolhidas mais de 4,9 toneladas de materiais em bairros como jardins Palmeiras e Anita, Residencial Júlio D’Elia, São José e parte da Vila Santa Cruz.
O próximo Arrastão está programado para sábado, 7, a partir das 8h, no Recanto Elimar I e II, Residencial Dourado e Vila Real.
Casos e vacinação
De acordo com a Secretaria de Saúde, até a última sexta-feira, 27, foram registrados 295 casos de dengue no município. Não há óbitos confirmados pela doença.
Além do arrastão, a pasta promoveu no sábado o “Dia D” de vacinação contra a dengue e atualização da caderneta para crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Foram aplicadas 227 doses, sendo 102 contra a dengue e 125 de multivacinação. O atendimento ocorreu em oito UBSs (Unidades Básicas de Saúde).
A vacina contra a dengue segue disponível em duas doses para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, de segunda a sexta-feira, nas UBSs e nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família).
