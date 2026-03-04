A Secretaria Municipal de Saúde de Franca iniciou, na segunda-feira, 2, a oferta do Niservimabe na rede pública. O medicamento é um imunobiológico indicado para prevenir casos graves provocados pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal responsável por bronquiolite e internações em bebês, especialmente durante o período sazonal de maior circulação do vírus.

A aplicação será feita em dose única e destinada a crianças com maior risco de evolução grave da doença. Terão direito ao medicamento bebês prematuros, nascidos com até 36 semanas e 6 dias de gestação, com até seis meses de vida.

Também poderão receber o imunizante crianças menores de 2 anos - até 1 ano, 11 meses e 29 dias - que apresentem condições como cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica, doença pulmonar crônica da prematuridade, imunocomprometimento grave (inato ou adquirido), fibrose cística com comprometimento importante, doenças neuromusculares graves, Síndrome de Down, além de anomalias congênitas de vias aéreas e doenças pulmonares graves.