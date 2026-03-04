A Secretaria Municipal de Saúde de Franca iniciou, na segunda-feira, 2, a oferta do Niservimabe na rede pública. O medicamento é um imunobiológico indicado para prevenir casos graves provocados pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal responsável por bronquiolite e internações em bebês, especialmente durante o período sazonal de maior circulação do vírus.
A aplicação será feita em dose única e destinada a crianças com maior risco de evolução grave da doença. Terão direito ao medicamento bebês prematuros, nascidos com até 36 semanas e 6 dias de gestação, com até seis meses de vida.
Também poderão receber o imunizante crianças menores de 2 anos - até 1 ano, 11 meses e 29 dias - que apresentem condições como cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica, doença pulmonar crônica da prematuridade, imunocomprometimento grave (inato ou adquirido), fibrose cística com comprometimento importante, doenças neuromusculares graves, Síndrome de Down, além de anomalias congênitas de vias aéreas e doenças pulmonares graves.
A medida integra as ações de proteção à primeira infância e busca reduzir hospitalizações, complicações respiratórias e a sobrecarga nos serviços de saúde.
Como solicitar
Para ter acesso ao anticorpo pelo SUS, a criança deve estar em acompanhamento com pediatra da rede pública municipal. O médico deverá emitir relatório detalhado com justificativa clínica e CID (Classificação Internacional de Doenças), quando indicado, informando inclusive se a criança já recebeu Palivizumabe. Também será necessário o preenchimento do formulário de Prescrição Padronizada do Niservimabe.
A documentação deve ser enviada à Vigilância Epidemiológica pelo e-mail epifranca@franca.sp.gov.br ou entregue presencialmente no setor, localizado na avenida Dr. Flávio Rocha, 4.780, Vila Imperador. Após avaliação individual e autorização da Vigilância Estadual, a família será contatada para agendamento da aplicação.
A Secretaria reforça a importância de manter cadastro e telefone atualizados. Crianças que já receberam Palivizumabe seguirão protocolo diferenciado, mediante avaliação prévia.
O Niservimabe é contraindicado para lactentes e crianças com histórico de reação de hipersensibilidade grave, incluindo anafilaxia, à substância ativa ou a componentes da fórmula. Em caso de sinais de reação alérgica, a aplicação deve ser imediatamente interrompida e a criança encaminhada para atendimento médico.
