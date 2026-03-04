A decisão da Prefeitura de Urupês, na região de São José do Rio Preto, de disponibilizar gratuitamente a tirzepatida - conhecida comercialmente como Mounjaro - a pacientes com obesidade na rede municipal de saúde reacende o debate sobre estratégias de enfrentamento da doença. Em Franca, porém, a Secretaria de Saúde mantém como principal frente de atuação programas de reeducação alimentar e promoção de hábitos saudáveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).
Nesta quarta-feira, 4, é celebrado o Dia Mundial da Obesidade. Em Franca, 46,54% da população adulta apresenta algum grau de obesidade, percentual superior ao registrado na capital paulista (37,63%) e acima da média nacional apontada pela pesquisa Vigitel, levantamento anual nas capitais brasileiras, do Ministério da Saúde.
O mounjaro, medicamento aplicado por injeção, foi indicado inicialmente para o tratamento do diabetes tipo 2 e também passou a ser utilizado no controle do peso corporal, com aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para ambos os usos no Brasil.
Sua ação está relacionada à regulação de hormônios ligados ao apetite e ao metabolismo, contribuindo para a redução de peso quando associado a acompanhamento médico e mudanças no estilo de vida.
Em Urupês, o programa foi regulamentado pelo Decreto nº 3.390, de 13 de fevereiro de 2026, e prevê o acompanhamento de até 200 pacientes por equipe multidisciplinar composta por endocrinologista, nutricionista, psicólogo, educador físico e assistente social. O protocolo estabelece critérios clínicos rigorosos, vedando o uso para fins estéticos.
Entre os critérios, estão: pacientes na fila para cirurgia bariátrica em situação de vulnerabilidade social; pessoas com 40 anos ou mais (exceto casos de IMC acima de 40); IMC igual ou superior a 35 com comorbidade; ou IMC acima de 30 associado a duas comorbidades, além da exigência de tentativa prévia de tratamento não medicamentoso por pelo menos seis meses.
Segundo a prefeitura local, cerca de 43% da população do município apresenta algum grau de sobrepeso.
Reeducação alimentar em Franca
A Prefeitura de Franca foi questionada pelo Portal GCN/Sampi sobre eventual intenção de replicar o projeto de Urupês na cidade, mas não respondeu especificamente sobre a adoção da tirzepatida. Em nota, informou as ações já desenvolvidas na rede municipal para o enfrentamento da obesidade.
A principal iniciativa é o grupo Sabores da Saúde, desenvolvido nas UBSs com acompanhamento de nutricionista especializada da rede pública. O objetivo é promover reeducação alimentar, incentivar a perda de peso de forma saudável e melhorar a qualidade de vida da população.
De acordo com a Secretaria de Saúde, o grupo também busca reduzir a dependência medicamentosa e fortalecer a prevenção de doenças associadas ao sobrepeso e à obesidade. Os encontros são realizados quinzenalmente, com portas abertas à comunidade. Para participar, basta comparecer à UBS no dia da atividade e realizar cadastro na recepção.
A divulgação ocorre por meio das redes sociais e com apoio de médicos, enfermeiros e assistentes sociais, que orientam e encaminham pacientes para os encontros.
Confira os dias e horários:
- UBS Ângela Rosa – segunda-feira, às 14h
- UBS City Petrópolis – segunda-feira, às 8h
- UBS Estação – sexta-feira, às 8h30
- UBS Horto – segunda-feira, às 8h
- UBS Paineiras – quinta-feira, às 8h30
- UBS Paulistano – terça-feira, às 8h30
- UBS Paraty – quinta-feira, às 8h
- UBS Planalto – terça-feira, às 8h
Debate sobre incorporação ao SUS
Apesar de aprovado pela Anvisa, o medicamento ainda não está amplamente incorporado ao SUS (Sistema Único de Saúde) em âmbito nacional.
Entretanto, no ínicio deste mês, a Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de regime de urgência para apreciar o Projeto de Lei 68/2026, de autoria do deputado federal Mário Heringer (PDT-MG), que torna o medicamento Mounjaro, indicado para tratamento de diabetes e obesidade, como de interesse público e abre caminho para a quebra da sua patente.
Os genéricos são obrigatoriamente ao menos 35% mais baratos, mas um estudo de pesquisadores da Universidade de Brasília e da Universidade Federal de Santa Catarina constatou que eles costumam ter preços 59% inferiores aos remédios de referência, e os similares, 15%.
