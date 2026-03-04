A decisão da Prefeitura de Urupês, na região de São José do Rio Preto, de disponibilizar gratuitamente a tirzepatida - conhecida comercialmente como Mounjaro - a pacientes com obesidade na rede municipal de saúde reacende o debate sobre estratégias de enfrentamento da doença. Em Franca, porém, a Secretaria de Saúde mantém como principal frente de atuação programas de reeducação alimentar e promoção de hábitos saudáveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Nesta quarta-feira, 4, é celebrado o Dia Mundial da Obesidade. Em Franca, 46,54% da população adulta apresenta algum grau de obesidade, percentual superior ao registrado na capital paulista (37,63%) e acima da média nacional apontada pela pesquisa Vigitel, levantamento anual nas capitais brasileiras, do Ministério da Saúde.

