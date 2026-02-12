Uma mulher de 66 anos morreu na manhã desta quinta-feira, 12, na rodovia Cândido Portinari, nas proximidades do pontilhão da Vila São Sebastião, em Franca.

A ocorrência aconteceu por volta das 10h30 e, chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam tanto pela rodovia quanto pela avenida Francisco Marques. Muitas pessoas pararam carros e motos às margens da via para tentar entender o que havia acontecido.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a mulher morava no mesmo bairro. Ela teria caído da ponte. Uma ambulância da concessionária responsável pelo trecho foi acionada, mas ao chegar ao local a equipe constatou que a vítima já estava sem vida.