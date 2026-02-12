12 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRAGÉDIA

Mulher de 66 anos morre na rodovia Cândido Portinari, em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Corpo da vítima ainda no acostamento da rodovia Cândido Portinari, na Vila São Sebastião
Corpo da vítima ainda no acostamento da rodovia Cândido Portinari, na Vila São Sebastião

Uma mulher de 66 anos morreu na manhã desta quinta-feira, 12, na rodovia Cândido Portinari, nas proximidades do pontilhão da Vila São Sebastião, em Franca.

A ocorrência aconteceu por volta das 10h30 e, chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam tanto pela rodovia quanto pela avenida Francisco Marques. Muitas pessoas pararam carros e motos às margens da via para tentar entender o que havia acontecido.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a mulher morava no mesmo bairro. Ela teria caído da ponte. Uma ambulância da concessionária responsável pelo trecho foi acionada, mas ao chegar ao local a equipe constatou que a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar Rodoviária preservou a área e organizou o trânsito, que ficou parcialmente lento devido à movimentação de curiosos.

A ocorrência foi registrada e, após os procedimentos legais e comparecimento da perícia, o corpo foi retirado por uma funerária.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários