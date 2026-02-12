A Faepa (Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) anunciou a abertura das vagas para o Hospital Estadual “Três Colinas”, em Franca. A seleção começa nesta sexta-feira, 13.
Serão mais de 1.300 funcionários entre médicos, enfermagem e serviços administrativos, para atender demandas dos pacientes de 22 municípios da região de Franca.
O investimento do Governo do Estado de São Paulo é superior a R$ 186 milhões e contará com mais de 220 leitos de internação clínica, cirúrgica e psiquiátrica, além de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) adulta e pediátrica neonatal.
Os interessados em participar da seleção de vagas devem realizar inscrição no site da Faepa, na aba de processos seletivos.
