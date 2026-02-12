Um incêndio de grandes proporções consome o Bar'Budus, localizado na avenida Hugo Betarello, na Esplanada Primo Meneghetti, zona sul de Franca. Segundo testemunhas, as chamas começaram pequenas, na manhã desta quinta-feira, 12, e logo se alastraram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio, assim que as chamas foram percebidas pelos vizinhos do bar, que estava fechado. Eles arrombaram o portão para tentar conter o fogo.

Neste momento, dois caminhões da Corporação são usados contra o fogo.