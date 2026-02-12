Um incêndio de grandes proporções consome o Bar'Budus, localizado na avenida Hugo Betarello, na Esplanada Primo Meneghetti, zona sul de Franca. Segundo testemunhas, as chamas começaram pequenas, na manhã desta quinta-feira, 12, e logo se alastraram.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio, assim que as chamas foram percebidas pelos vizinhos do bar, que estava fechado. Eles arrombaram o portão para tentar conter o fogo.
Neste momento, dois caminhões da Corporação são usados contra o fogo.
A pista da avenida no sentido Ângela Rosa ao Jardim Centenário está fechada para o trabalho dos bombeiros.
Um dos proprietários do bar, visivelmente emocionado, está no local. Ele chegou a enxugar os olhos ao ser abraçado por amigos.
A príncipio, não há notícias de feridos, e os bombeiros continuam no local.
Este texto está em atualização.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.