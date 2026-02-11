Morreu em Franca, nessa terça-feira, 10, Maria Helena Silva Aimola, aos 69 anos de idade. Ela era casada, deixa marido e não tinha filhos.
Maria Helena lutava contra um câncer havia cerca de três anos e morreu em decorrência das complicações da doença.
Ela trabalhou por mais de 13 anos no Calçados Jota Pe, como supervisora de pesponto, e deixa um grande círculo de amizade. A empresa divulgou nota de pesar sobre o falecimento da funcionária:
“Infelizmente perdemos nossa professora, chefe do pesponto querida Maria Helena. Que Jesus na sua infinita bondade conforte o coração de todos familiares e que nossa querida Maria Helena tenha uma passagem com muita paz. Ela lutou bravamente contra um câncer, mas nunca quis parar de trabalhar. Muito obrigado, Maria Helena, por tudo o que você fez por todos nós. Nunca esqueceremos da sua sabedoria, conhecimento, humildade com todos. Nós, da família Jota Pe, sentimos muito sua partida”
Amigos e parentes também postaram mensagens nas redes sociais em homenagem a Maria Helena. “Um ser humano sem igual, não media esforços para ajudar a quem precisava. Vai fazer muita falta”, escreveu Madalena de Paula.
“Mariana Helena foi uma pessoa importantíssima para o setor calçadista. Tratou todos com carinho e profissionalismo dando oportunidades para quem estava disposto a aprender, trabalhar”, postou Greyce Oliveira.
“Excelente companheira de vários momentos felizes pela jornada. Leal, sincera, amiga e lutadora incansável”, escreveu Eurípedes Mendonça.
O corpo de Maria Helena Silva Aimola foi sepultado nessa terça-feira, 10, no cemitério Jardins das Oliveiras, em Franca.
