11 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Morre em Franca Maria Helena Aimola, 69, vítima de câncer

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Colaboração
Maria Helena Silva Aimola trabalhava na fábrica Jota Pe
Maria Helena Silva Aimola trabalhava na fábrica Jota Pe

Morreu em Franca, nessa terça-feira, 10, Maria Helena Silva Aimola, aos 69 anos de idade. Ela era casada, deixa marido e não tinha filhos.

Maria Helena lutava contra um câncer havia cerca de três anos e morreu em decorrência das complicações da doença.

Ela trabalhou por mais de 13 anos no Calçados Jota Pe, como supervisora de pesponto, e deixa um grande círculo de amizade. A empresa divulgou nota de pesar sobre o falecimento da funcionária:

“Infelizmente perdemos nossa professora, chefe do pesponto querida Maria Helena. Que Jesus na sua infinita bondade conforte o coração de todos familiares e que nossa querida Maria Helena tenha uma passagem com muita paz. Ela lutou bravamente contra um câncer, mas nunca quis parar de trabalhar. Muito obrigado, Maria Helena, por tudo o que você fez por todos nós. Nunca esqueceremos da sua sabedoria, conhecimento, humildade com todos. Nós, da família Jota Pe, sentimos muito sua partida”

Amigos e parentes também postaram mensagens nas redes sociais em homenagem a Maria Helena. “Um ser humano sem igual, não media esforços para ajudar a quem precisava. Vai fazer muita falta”, escreveu Madalena de Paula.

“Mariana Helena foi uma pessoa importantíssima para o setor calçadista. Tratou todos com carinho e profissionalismo dando oportunidades para quem estava disposto a aprender, trabalhar”, postou Greyce Oliveira.

“Excelente companheira de vários momentos felizes pela jornada. Leal, sincera, amiga e lutadora incansável”, escreveu Eurípedes Mendonça.

O corpo de Maria Helena Silva Aimola foi sepultado nessa terça-feira, 10, no cemitério Jardins das Oliveiras, em Franca.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários