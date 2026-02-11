Morreu em Franca, nessa terça-feira, 10, Maria Helena Silva Aimola, aos 69 anos de idade. Ela era casada, deixa marido e não tinha filhos.

Maria Helena lutava contra um câncer havia cerca de três anos e morreu em decorrência das complicações da doença.

Ela trabalhou por mais de 13 anos no Calçados Jota Pe, como supervisora de pesponto, e deixa um grande círculo de amizade. A empresa divulgou nota de pesar sobre o falecimento da funcionária: