O Ministério Público Militar do Estado de São Paulo ofereceu denúncia, em 27 de janeiro, contra dois policiais militares acusados de envolvimento na morte do sargento francano Rullian Ricardo Adrião da Silva, de 40 anos. O crime aconteceu em 5 de abril de 2023, dentro da 4ª Companhia do 46º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana, na região do Ipiranga, em São Paulo.

Os denunciados são o agora major Francisco Laroca e o cabo Fabiano Rizzo. A dupla foi indiciada por homicídio qualificado e fraude processual. Eles foram afastados das funções na corporação em setembro do ano passado, quando a Justiça Militar aceitou o indiciamento.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado no dia da morte, o sargento foi atingido por disparos no pescoço e no tórax após uma discussão sobre a escala de trabalho em um feriado. Durante a apuração, apontou-se que Laroca teria efetuado três disparos, enquanto Rizzo teria feito um disparo, depois que a vítima mencionou sacar uma arma.