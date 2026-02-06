O Governo de São Paulo anunciou, nesta semana, um investimento de mais de R$ 75,7 milhões destinado à habitação na Região Administrativa de Franca. A medida, oficializada no Palácio dos Bandeirantes, beneficiará 870 famílias com novas moradias, sendo 150 me Franca, e inclui convênios para melhorias urbanas. A ação faz parte de um pacote estadual liderado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e pela CDHU.

Obras autorizadas e municípios contemplados

A maior fatia do investimento, totalizando R$ 70,3 milhões, viabilizará a construção imediata de 370 novas casas. Seis municípios da região foram autorizados a iniciar as obras:

Morro Agudo: 150 unidades

150 unidades Guará: 100 unidades

100 unidades Aramina, Buritizal, Cristais Paulista e Restinga: 30 unidades cada.

As unidades serão viabilizadas via produção direta da CDHU ou Carta de Crédito Associativa (CCA). O modelo prioriza famílias de baixa renda, oferecendo juro zero para quem recebe até cinco salários mínimos.

Inscrições para sorteios em breve