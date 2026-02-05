A Polícia Civil identificou como Marcos Antônio Romano da Silva, de 55 anos, o homem encontrado morto dentro de um imóvel abandonado no Centro de Patrocínio Paulista (SP), na manhã desta quinta-feira, 5.
O corpo foi localizado em uma casa na rua Treze de Maio, após uma denúncia anônima.
Segundo a Polícia Militar, foi necessário arrombar o portão do imóvel para acessar o local. A vítima estava de bruços sobre um colchão, em um dos cômodos da residência.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava em estado avançado de decomposição e apresentava um ferimento na parte de trás da cabeça, semelhante a um corte. Além disso, ele tinha ferimentos na região dos olhos.
No imóvel vizinho, os policiais encontraram manchas de uma substância que aparentava ser sangue.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passou por exame necroscópico e identificação por meio de impressões digitais.
A causa da morte ainda será confirmada por laudo pericial.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil como morte suspeita, com a possibilidade de homicídio.
