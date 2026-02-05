A Polícia Civil identificou como Marcos Antônio Romano da Silva, de 55 anos, o homem encontrado morto dentro de um imóvel abandonado no Centro de Patrocínio Paulista (SP), na manhã desta quinta-feira, 5.

O corpo foi localizado em uma casa na rua Treze de Maio, após uma denúncia anônima.

Segundo a Polícia Militar, foi necessário arrombar o portão do imóvel para acessar o local. A vítima estava de bruços sobre um colchão, em um dos cômodos da residência.