06 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ORGULHO FRANCANO

Filho de sapateiro e faxineira é aprovado em medicina na USP

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 4 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Matheus da Silva Alves, de 18 anos, durante seu trete para ingressar na USP em Ribeirão Preto
Matheus da Silva Alves, de 18 anos, durante seu trete para ingressar na USP em Ribeirão Preto

Matheus da Silva Alves, de 18 anos, quebrou uma barreira estatística e social. Filho de um sapateiro e de uma faxineira, o jovem morador do Jardim São Francisco, em Franca, foi aprovado em Medicina na USP (Universidade de São Paulo) de Ribeirão Preto — um dos cursos mais concorridos do país — sem nunca ter frequentado cursinhos particulares ou possuído materiais didáticos de alto custo. A conquista veio através do Provão Paulista, onde Matheus atingiu 92% de acerto e gabaritou disciplinas como Matemática e Química.

O resultado é o ápice de uma trajetória construída na E.E. “Ângelo Scarabucci”, uma escola de ensino integral (PEI). Desde o 6º ano, Matheus já registrava em atividades escolares o desejo de ser médico. "Não tinha plano B. Eu brincava que, se não fosse Medicina, eu iria para o serviço braçal. Para quem vem de baixo, a dificuldade é ainda maior, mas eu nunca deixei isso me abalar", afirma o estudante, que estudou a vida toda na rede pública.

Trajetória de excelência e medalhas

A falta de recursos financeiros foi compensada por um currículo acadêmico brilhante. Desde 2022, Matheus acumulou conquistas:

  • 4 medalhas nacionais de Matemática (OBMEP);
  • 2 medalhas nacionais de Astronomia;
  • Medalha de Ouro na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC);
  • Medalha de Prata na Olimpíada Regional de Química (ORQ).

Além das premiações, ele participou por três anos do PICjr (Programa de Iniciação Científica) e atuou como aluno monitor. O apoio pedagógico foi decisivo. "O professor Henrique me disse no primeiro dia de prova: 'seu sonho começa hoje'. Foi ele quem me mandou a mensagem confirmando a aprovação. Parece coisa de filme", recorda Matheus.

Apesar da vitória acadêmica, a família Alves enfrenta agora a barreira financeira para garantir que Matheus permaneça em Ribeirão Preto. Embora a universidade seja gratuita, os custos com moradia, alimentação e equipamentos específicos — como estetoscópio e jalecos — superam o orçamento da família.

Matheus é o segundo da família a ingressar no ensino superior; seu irmão mais velho hoje é advogado, também formado com bolsa integral.

"Essa graduação representa o sonho não apenas meu, mas de toda a minha família e amigos", conclui o futuro médico.

Mais aprovações da E.E. Ângelo Scarabucci

A escola Ângelo Scarabucci celebra as aprovações em universidades públicas e privadas de prestígio neste início de 2026. A lista é encabeçada por cursos de alta concorrência como Medicina e Direito.

Além de Matheus, a escola registrou aprovações em diversas áreas estratégicas:

  • Saúde: Ana Flávia Meletti Pessoni (Enfermagem - UFSJ), Maria Vitória Costa Cayeiro ( Enfermagem UFFS e UEMG), Camela Terra dos Santos (Biomedicina - UNIFRAN), Maria Clara Gomide Silva (Biomedicina - UNIFRAN) e Maria Eduarda de Oliveira Santana Cavalcanti (Ciências Biológicas - Unifran)
  • Direito: William Camargo Silva (USP) e Carlos Eduardo Donzeli Ferreira, Geovanna dos Santos Braga,  aprovados na prestigiada FDF (Faculdade de Direito de Franca).
  • Tecnologia: Guilherme Teixeira e Jonathan Rodrigues garantiram vagas em Desenvolvimento de Software na FATEC e Luiz Otávio Faleiros Batista (Ciências da Computação - Unifran)
  • Moda: Moara Moreira Fagundes (Moda - Artes Cênicas - USP e UFO)
  • Educação: Ana Beatriz Gonçalves Moreira (Letras - Uni-facef) e Ana Carolina de Campos Nunes (Pedagogia - UFLA).
  • Social: Ana Laura Feracini Costa (Serviço Social - Unifran) 
  • Produção: Vitor Antônio Felix Ferreira (Engenharia de Produção - UFU) e Yury Henrique Terencio Ribeiro (Gestão de Produção - Fatec)

O celeiro de talentos francanos

Outra história marcante de aprovação no vestibular é a de Davi Tavares Lima, de 17 anos, morador do Jardim Riviera, que conquistou uma vaga na USP de São Carlos. No entanto, devido às despesas para se manter em outra cidade, o estudante precisou tomar outro caminho.

Ex-aluno das escolas “Frei Lauro” e “Adelina, Pasquino Cassis”, ele concluiu o ensino médio técnico na Etec “Dr. Júlio Cardoso”, a “Industrial”. Sua rotina no último ano foi exaustiva.

  • 7h às 15h10: Aulas em período integral na Etec.
  • 15h10 às 16h: Deslocamento de bicicleta, banho e preparação rápida.
  • 16h em diante: Trabalho.

Embora a aprovação na USP de São Carlos seja um feito extraordinário, Davi enfrenta o desafio da permanência estudantil. Como o curso pretendido é integral, o jovem expressou preocupação com os custos de manutenção em outra cidade e a impossibilidade de trabalhar para ajudar nas despesas. Em uma decisão madura e estratégica, Davi optou por um plano alternativo no momento.

  • Qualificação imediata: Já está matriculado em um curso no Senai.
  • Foco no ProUni: Tenta uma vaga em Franca para conciliar os estudos com o trabalho e a retirada de sua habilitação.
  • Futuro na USP: Não desistiu do sonho; planeja se organizar financeiramente e, futuramente, tentar uma transferência ou prestar o exame novamente.

"Ele disse que, se não der certo agora, ele presta o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e passa de novo. Ele é determinado, eu acredito no potencial dele", afirmou sua mãe, Marta Lima.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários