Matheus da Silva Alves, de 18 anos, quebrou uma barreira estatística e social. Filho de um sapateiro e de uma faxineira, o jovem morador do Jardim São Francisco, em Franca, foi aprovado em Medicina na USP (Universidade de São Paulo) de Ribeirão Preto — um dos cursos mais concorridos do país — sem nunca ter frequentado cursinhos particulares ou possuído materiais didáticos de alto custo. A conquista veio através do Provão Paulista, onde Matheus atingiu 92% de acerto e gabaritou disciplinas como Matemática e Química.

O resultado é o ápice de uma trajetória construída na E.E. “Ângelo Scarabucci”, uma escola de ensino integral (PEI). Desde o 6º ano, Matheus já registrava em atividades escolares o desejo de ser médico. "Não tinha plano B. Eu brincava que, se não fosse Medicina, eu iria para o serviço braçal. Para quem vem de baixo, a dificuldade é ainda maior, mas eu nunca deixei isso me abalar", afirma o estudante, que estudou a vida toda na rede pública.

Trajetória de excelência e medalhas

A falta de recursos financeiros foi compensada por um currículo acadêmico brilhante. Desde 2022, Matheus acumulou conquistas: