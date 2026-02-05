Matheus da Silva Alves, de 18 anos, quebrou uma barreira estatística e social. Filho de um sapateiro e de uma faxineira, o jovem morador do Jardim São Francisco, em Franca, foi aprovado em Medicina na USP (Universidade de São Paulo) de Ribeirão Preto — um dos cursos mais concorridos do país — sem nunca ter frequentado cursinhos particulares ou possuído materiais didáticos de alto custo. A conquista veio através do Provão Paulista, onde Matheus atingiu 92% de acerto e gabaritou disciplinas como Matemática e Química.
O resultado é o ápice de uma trajetória construída na E.E. “Ângelo Scarabucci”, uma escola de ensino integral (PEI). Desde o 6º ano, Matheus já registrava em atividades escolares o desejo de ser médico. "Não tinha plano B. Eu brincava que, se não fosse Medicina, eu iria para o serviço braçal. Para quem vem de baixo, a dificuldade é ainda maior, mas eu nunca deixei isso me abalar", afirma o estudante, que estudou a vida toda na rede pública.
Trajetória de excelência e medalhas
A falta de recursos financeiros foi compensada por um currículo acadêmico brilhante. Desde 2022, Matheus acumulou conquistas:
- 4 medalhas nacionais de Matemática (OBMEP);
- 2 medalhas nacionais de Astronomia;
- Medalha de Ouro na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC);
- Medalha de Prata na Olimpíada Regional de Química (ORQ).
Além das premiações, ele participou por três anos do PICjr (Programa de Iniciação Científica) e atuou como aluno monitor. O apoio pedagógico foi decisivo. "O professor Henrique me disse no primeiro dia de prova: 'seu sonho começa hoje'. Foi ele quem me mandou a mensagem confirmando a aprovação. Parece coisa de filme", recorda Matheus.
Apesar da vitória acadêmica, a família Alves enfrenta agora a barreira financeira para garantir que Matheus permaneça em Ribeirão Preto. Embora a universidade seja gratuita, os custos com moradia, alimentação e equipamentos específicos — como estetoscópio e jalecos — superam o orçamento da família.
Matheus é o segundo da família a ingressar no ensino superior; seu irmão mais velho hoje é advogado, também formado com bolsa integral.
"Essa graduação representa o sonho não apenas meu, mas de toda a minha família e amigos", conclui o futuro médico.
Mais aprovações da E.E. Ângelo Scarabucci
A escola Ângelo Scarabucci celebra as aprovações em universidades públicas e privadas de prestígio neste início de 2026. A lista é encabeçada por cursos de alta concorrência como Medicina e Direito.
Além de Matheus, a escola registrou aprovações em diversas áreas estratégicas:
- Saúde: Ana Flávia Meletti Pessoni (Enfermagem - UFSJ), Maria Vitória Costa Cayeiro ( Enfermagem UFFS e UEMG), Camela Terra dos Santos (Biomedicina - UNIFRAN), Maria Clara Gomide Silva (Biomedicina - UNIFRAN) e Maria Eduarda de Oliveira Santana Cavalcanti (Ciências Biológicas - Unifran)
- Direito: William Camargo Silva (USP) e Carlos Eduardo Donzeli Ferreira, Geovanna dos Santos Braga, aprovados na prestigiada FDF (Faculdade de Direito de Franca).
- Tecnologia: Guilherme Teixeira e Jonathan Rodrigues garantiram vagas em Desenvolvimento de Software na FATEC e Luiz Otávio Faleiros Batista (Ciências da Computação - Unifran)
- Moda: Moara Moreira Fagundes (Moda - Artes Cênicas - USP e UFO)
- Educação: Ana Beatriz Gonçalves Moreira (Letras - Uni-facef) e Ana Carolina de Campos Nunes (Pedagogia - UFLA).
- Social: Ana Laura Feracini Costa (Serviço Social - Unifran)
- Produção: Vitor Antônio Felix Ferreira (Engenharia de Produção - UFU) e Yury Henrique Terencio Ribeiro (Gestão de Produção - Fatec)
O celeiro de talentos francanos
Outra história marcante de aprovação no vestibular é a de Davi Tavares Lima, de 17 anos, morador do Jardim Riviera, que conquistou uma vaga na USP de São Carlos. No entanto, devido às despesas para se manter em outra cidade, o estudante precisou tomar outro caminho.
Ex-aluno das escolas “Frei Lauro” e “Adelina, Pasquino Cassis”, ele concluiu o ensino médio técnico na Etec “Dr. Júlio Cardoso”, a “Industrial”. Sua rotina no último ano foi exaustiva.
- 7h às 15h10: Aulas em período integral na Etec.
- 15h10 às 16h: Deslocamento de bicicleta, banho e preparação rápida.
- 16h em diante: Trabalho.
Embora a aprovação na USP de São Carlos seja um feito extraordinário, Davi enfrenta o desafio da permanência estudantil. Como o curso pretendido é integral, o jovem expressou preocupação com os custos de manutenção em outra cidade e a impossibilidade de trabalhar para ajudar nas despesas. Em uma decisão madura e estratégica, Davi optou por um plano alternativo no momento.
- Qualificação imediata: Já está matriculado em um curso no Senai.
- Foco no ProUni: Tenta uma vaga em Franca para conciliar os estudos com o trabalho e a retirada de sua habilitação.
- Futuro na USP: Não desistiu do sonho; planeja se organizar financeiramente e, futuramente, tentar uma transferência ou prestar o exame novamente.
"Ele disse que, se não der certo agora, ele presta o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e passa de novo. Ele é determinado, eu acredito no potencial dele", afirmou sua mãe, Marta Lima.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.