LUTO

Paciente que viveu 20 anos na UTI da Santa Casa morre em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução
Luto: Ricardo Alberto Aidar, de 48 anos
Luto: Ricardo Alberto Aidar, de 48 anos

O paciente Ricardo Alberto Aidar, de 48 anos, que estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca há duas décadas, morreu na noite desta quarta-feira, 21, após o agravamento de seu quadro clínico.

Ricardo sofria de Distrofia Muscular de Duchenne, uma doença neuromuscular genética rara e progressiva que o obrigava a usar ventilação mecânica constantemente.

A distrofia muscular é causada pela ausência da proteína distrofina, crucial para a saúde muscular. Essa deficiência leva à fragilidade e morte das células musculares, resultando em dificuldades de movimento, problemas cardíacos e respiratórios. Não existe cura para essa doença.

O paciente apresentou melena há aproximadamente 15 dias, o que agravou seu estado de saúde, chegando ao óbito.

Apesar do prognóstico reservado, ele permaneceu internado por vinte anos. Durante esse período, ele desenvolveu laços com os médicos, enfermeiros e outros profissionais da unidade de saúde.

O sepultamento de Ricardo Alberto Aidar aconteceu nesta quinta-feira, 22, às 15h, no Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca.

Comentários

