O paciente Ricardo Alberto Aidar, de 48 anos, que estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca há duas décadas, morreu na noite desta quarta-feira, 21, após o agravamento de seu quadro clínico.

Ricardo sofria de Distrofia Muscular de Duchenne, uma doença neuromuscular genética rara e progressiva que o obrigava a usar ventilação mecânica constantemente.

A distrofia muscular é causada pela ausência da proteína distrofina, crucial para a saúde muscular. Essa deficiência leva à fragilidade e morte das células musculares, resultando em dificuldades de movimento, problemas cardíacos e respiratórios. Não existe cura para essa doença.